Zgolj za čast Dončića ne bodo vrgli med leve

Aktualni prvaki iz Oklahome so v tej končnici na sedmih tekmah še neporaženi in nič ne kaže, da se na četrti tekmi serije z Los Angeles Lakers to utegne spremeniti. Luka Dončić bo še naprej odsoten, zaenkrat iz tabora domačinov niso potrdili konca sezone slovenskega zvezdnika, a nič ne kaže, da bo v tej pomladi še stopil na parket.

In tako je tudi prav, mišica Dončića zagotovo še ni stoodstotno pripravljena na napore, serija z Oklahomo pa je po porazu v nedeljo zjutraj in zaostanku z 0:3 izgubljena. Tega se zavedajo tudi Jezerniki, Rui Hachimura je povzel stanje duha v slačilnici ob Pacifiku: »Težko nam je, zavedamo se, da igramo s prvaki ... Poskušamo se motivirati in pripraviti na naslednjo tekmo. Veliko smo govorili o tem, kako ustaviti Gilgeous-Alexandra, to nam je uspelo, mogoče pa bi se morali bolj osredotočiti tudi na ostale.«

Z zdravim Dončićem in Austinom Reavesom bližje formi, ki jo je kazal v rednem delu, bi serija s prvaki morda še lahko bila zanimiva, tako pa Los Angeles ni imel nikakršnih možnosti, četudi obžalujejo nekaj zapravljenih priložnosti predvsem na drugi, pa tudi na tretji tekmi serije.

Zdi se torej, da je sezona za slovenskega zvezdnika končana. Uradne potrditve še ni, kot možni datum vrnitve zdaj navajajo peto tekmo serije, veliko vprašanje pa je, če bo do nje sploh prišlo. Četrta tekma bo na sporedu jutri zjutraj (4.30).