Žilavi Boston s košem v zadnji stotinki izsilil sedmo tekmo

Še teden dni nazaj se je Boston zdel v izgubljenem položaju, zaostajali so z 0:3 v zmagah proti Miamiju, ki je deloval kot boljša in bolj borbena ekipa. Nato so se karte precej premešale, po slavju v noči na nedeljo je serija izenačena na 3:3. Miami je bil le sekundo oddaljen od finala lige NBA, nato pa je ob zvoku sirene Derrick White uspel žogo pospraviti v koš in Boston je slavil s 104:103.

Spomnimo, še nobena ekipa v zgodovini ni dobila serije na štiri zmage v ligi NBA, če se je znašla v zaostanku z 0:3. A Boston deluje kot ekipa, ki si želi spremeniti zgodovino. Tokratna šesta tekma v Miamiju je bila klasična tekma v končnici, z veliko trde košarke in zgrešenih metov.

Jimmy Butler ni imel svojega večera, iz igre je metal le 5-21 končal s 24 točkami, a bi vseeno skorajda odločil tekmo. Boston je dobre tri minute pred koncem vodil s 100:91, a je Miami še enkrat več prišel nazaj v igro. Podobno kot lani na sedmi tekmi polfinalne serije bi spet skorajda odločal met Butlerja za tri točke tri sekunde pred koncem srečanja. Metal je iz kota, ob metu je Al Horford naredil prekršek in Butler je vse tri mete zadel za vodstvo s 103:102.

Jimmy Butler tokrat ni uspel pričarati novega čudeža, čeprav je bil zelo blizu. FOTO: AFP

Boston je imel na voljo manj kot tri sekunde, da čudežno reši svojo sezono. Derrick White je podajal iz avta, žoga je prišla do Marcusa Smarta, ta je poizkusil s skokom iz obrata, žoga se je odbila od obroča, White pa je to dobro predvidel in odbitek je nekaj stotink sekunde pred sireno uspel preusmeriti v koš.

Dvorana na Floridi je obnemela, Boston je slavil na igrišču. Zdaj se serija vrača v Boston za odločilo sedmo tekmo, na kateri bodo domačini v vlogi favoritov.

Boston Celtics - Miami Heat 104:103 (3:3 v zmagah)

Tatum 31 in 12 skokov, Brown 26 in 10 skokov; Butler 24 in 11 skokov, Martin 21 in 15 skokov.