Zmaga mora ostati doma, ko Dončić in Reaves igrata nezemeljsko košarko

Tri uvodne zmage so prikrile slabosti, na katere so analitiki opozarjali pred sezono, Portland jih je razgalil. Košarkarji Los Angeles Lakers so pred domačimi gledalci dosegli 129 točk, a ostali praznih rok, saj so jih prejeli še sedem več. Luka Dončić je z 41 točkami in devetimi asistencami znova opravil izjemno delo v napadu, a obramba ni našla odgovora. Walker Kessler je priznal, da bi lahko odigral bolje, enako velja za Mathissa Thybulla. V napadu ni dileme, Los Angeles na krilih Dončića igra odlično, Lakers so zadeli 56,3-odstotka metov iz igre in 17 trojk, Austin Reaves je dodal 26 točk in sedem asistenc, Sandro Mamukelašvili pa v svoji najboljši tekmi v novem klubu 17 točk s klopi. Toda Portland je iz igre metal še bolje, 59-odstotno, za tri točke pa zadel natanko polovico od 36 ...