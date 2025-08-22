  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Zmago Sagadin je optimist pred začetkom eurobasketa. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Zmago Sagadin je optimist pred začetkom eurobasketa. FOTO: Dejan Javornik
    Peter Zalokar
    22. 8. 2025 | 13:40
    22. 8. 2025 | 13:56
    13:39
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Poznavalcem slovenske košarke res ni treba posebej razlagati, kdo je Zmago Sagadin, najbolj trofejen slovenski trener doslej. Čeprav že več kot desetletje nima kluba, je še vedno močno vpet v dogajanje pod košema. Košarka je zanj ljubezen in strast tudi v 73. letu. Komaj odšteva dni do začetka eurobasketa 2025, za razliko od mnogih »(evro)skeptikov« pa ocenjuje, da je slovenska reprezentanca na čelu z Luko Dončićem zelo močna in ima celo možnosti za kolajno.

    Kaj je košarkarski guru povedal v intervjuju za Delo? Kako gleda na poraze v pripravljalnih tekmah? Kako ocenjuje možnosti Slovenije na eurobaketu. Kaj si misli o selektorju Aleksandru Sekuliću, kaj o zapletu glede odhoda Zorana Dragića? Kaj je povedal o Luki Dončiću, njegovi menjavi v LA Lakers, novi dieti.

    Koga šteje med favorite in kdo bo po njegovem mnenju poraženec? Kako razmišlja o prihodnosti evropske košarke in Cedevite Olimpije?

    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

    Ruben Dias še dve sezoni ostaja na modri strani Manchestra.
    22. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
