Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

Poznavalcem slovenske košarke res ni treba posebej razlagati, kdo je Zmago Sagadin, najbolj trofejen slovenski trener doslej. Čeprav že več kot desetletje nima kluba, je še vedno močno vpet v dogajanje pod košema. Košarka je zanj ljubezen in strast tudi v 73. letu. Komaj odšteva dni do začetka eurobasketa 2025, za razliko od mnogih »(evro)skeptikov« pa ocenjuje, da je slovenska reprezentanca na čelu z Luko Dončićem zelo močna in ima celo možnosti za kolajno.

Kaj je košarkarski guru povedal v intervjuju za Delo? Kako gleda na poraze v pripravljalnih tekmah? Kako ocenjuje možnosti Slovenije na eurobaketu. Kaj si misli o selektorju Aleksandru Sekuliću, kaj o zapletu glede odhoda Zorana Dragića? Kaj je povedal o Luki Dončiću, njegovi menjavi v LA Lakers, novi dieti.

Koga šteje med favorite in kdo bo po njegovem mnenju poraženec? Kako razmišlja o prihodnosti evropske košarke in Cedevite Olimpije?