Zmagovalci brez kolajne

Dober mesec dni lahko v športu spremeni ogromno. Iz na videz brezizhodnega položaja, ko sta bila prvič pod vprašajem tudi volja in reprezentančni zanos Luke Dončića, se je slovenska reprezentanca povzpela v višave. V Rigi niso dočakali pravljičnega konca, v domovino pa niso prišli praznih rok. Znova so postali povezana reprezentanca, ki v domači in tuji javnosti uživa ugled in lahko resno meri na najvišja mesta. Za slovensko košarko je to še bolj dragoceno kot druga kolajna v reprezentančni vitrini.

»Nadaljujemo po začrtani poti,« je sklenil predsednik zveze Matej Erjavec. Ta Slovence vodi v pasti polne kvalfikacije za SP, želijo si na olimpijske igre v Dončićev Los Angeles, vrhunec naslednje štiriletke bo domača skupina eurobasketa 2029. Do takrat bi veljalo z ustrezno komunikacijo rešiti tudi spore z nekaterimi vplivnimi (oz. glasnimi) komentatorji, ki uživajo v polivanju gnojnice na reprezentanco. Luka, soigralci in strokovni štab so pokazali, da si zaslužijo več – predvsem spoštovanje.