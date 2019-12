Zmagovita vrnitev Dragića, Dallas mlel brez Dončića

Košarkarji Miami Heat so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA prepričljivo s 129:114 premagali New York Knicks. K zmagi je z 18 točkami in 8 podajami prispeval Goran Dragić, ki se je vrnil v postavo po poškodbi. Medtem je zaradi zvitega gležnja s parketa še vedno odsoten Luka Dončić, njegov Dallas pa je kljub temu zmagal.



Dragić je po devetih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe dimelj tokrat v domači dvorani znova oblekel dres vročice in že v prvi četrtini stopil v igro. Odigral je skupno 24:22 minute in bil drugi strelec svojega moštva, ki je zabeležilo 21. zmago v sezoni in je tako na tretjem mestu na vzhodu.



Dallas je medtem ob odsotnosti Dončića prišel do 19. zmage v sezoni, ko je s 117:98 v gosteh premagal šesto ekipo vzhoda Philadelphio. Ključna igralca za moštvo iz Teksasa sta bila Tim Hardaway jr. s 27 točkami in latvijski center Kristaps Porzingis z 22 točkami in 18 skoki.



V pretekli noči je bilo aktivno še eno moštvo s slovenskim predstavnikom. Denver Nuggets so s 109:100 premagali moštvo Minnesota Timberwolves, pri tem pa Vlatko Čančar znova ni dobil priložnosti za igro.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v nedeljo zvečer na gostovanju v Torontu, Dončić pa takrat naj še ne bi bil nared za igro. Čeprav se je že v Philadelphio odpravil z ekipo in je pred tekmo opravil rahlo ogrevanje, je bolj verjetno, da se bo na parket vrnil po Božiču, poroča spletna stran Rotowire.



Miami in Dragić se bosta na naslednji tekmi v noči na torek pomerila z Utah Jazz.