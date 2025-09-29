  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Zmaji evropsko sezono odpirajo proti favoritom; Nikolić: Veliko novih obrazov

    V sredo bodo košarkarji Cedevite začeli tekmovanje v evropskem pokalu, tekmec v Stožicah bo močna ekipa Manrese. Trener Mitrović: Potrebujemo čas.
    Zvezdan Mitrović pričakuje, da se bo ekipa uigrala v nekaj mesecih. FOTO: Cedevita Olimpija
    Galerija
    Zvezdan Mitrović pričakuje, da se bo ekipa uigrala v nekaj mesecih. FOTO: Cedevita Olimpija
    P. Z., STA
    29. 9. 2025 | 18:04
    29. 9. 2025 | 18:17
    3:33
    A+A-

    Košarkarje Cedevite Olimpije po osvojenem slovenskem superpokalu na Polzeli ta teden čaka prva tekma v evropskem pokalu. Tekmec v sredo ob 18.30 v Stožicah bo španska Manresa, ki ima za razliko od Ljubljančanov visoke cilje v tem tekmovanju.

    image_alt
    Rekel sem, da mi grozi strelski vod, da me Duda Ivković ne bi nokavtiral

    Cedevita Olimpija je v novo sezono vstopila z močno prenovljeno zasedbo. Iz prejšnje sezone so v Stožicah ostali zgolj Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, DJ Stewart in Žiga Daneu, devet novih igralcev pa še nima izkušenj z igranjem v evropskem pokalu.

    image_alt
    Cerkvenik potrdil zakon bivšega, Olimpiji superpokal

    Trener Zvezdan Mitrović se zaveda, da bo ekipa na začetku sezone potrebovala nekaj tednov oziroma mesecev, da se spozna in uigra, zato od uvodnih tekem nima visokih pričakovanj. Hkrati bo v sredo v ljubljanski ekipi verjetno manjkal 210 centimetrov visoki Luka Brajković, ki si je na treningu poškodoval gleženj.

    Aleksej Nikolić se veseli nove sezone. FOTO: Cedevita Olimpija
    Aleksej Nikolić se veseli nove sezone. FOTO: Cedevita Olimpija

    »Za začetek nas čaka sila zahteven nasprotnik. Manresa je znana po tem, da goji izredno hitro košarko. Veliko točk dosega iz hitrih protinapadov, zato bomo morali biti zelo pozorni pri vračanju v obrambo,« pravi Mitrović.

    Črnogorski strateg na ljubljanski klopi je ob tem poudaril, da ima večina ostalih klubov v evropskem pokalu neprimerljivo višje proračune in da mnogi zato odkrito ciljajo na evroligo. V Olimpijini skupini je izpostavil Aris Solun, Bahcesehir Istanbul in Hapoel Jeruzalem.

    Preostali nastopajoči v skupini A so Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg. S temi naj bi se Cedevita Olimpija borila za šesto mesto, ki še vodi v končnico.

    »Veselim se nove sezone. Imamo precej svežih obrazov, ki so prišli v Ljubljano z namenom, da dvignejo svoje kariere na višjo raven, zato so željni dokazovanja. Na treningih opažam, da so tudi zelo pridni, delavni in da se želijo dokazati z dobrimi igrami in rezultati. Zagotovo bodo potrebovali nekaj časa, da se privadijo na način dela trenerja Mitrovića, zato moramo iti tekmo po tekmo in se na vsaki dokazati s pravim pristopom in energijo,« pa je na druženju z mediji dejal Aleksej Nikolić.

    Olimpija je na prvi tekmi sezone osvojila superpokal proti Krki. FOTO: Aleš Fevžer/KZS
    Olimpija je na prvi tekmi sezone osvojila superpokal proti Krki. FOTO: Aleš Fevžer/KZS

    Redni del evropskega pokala oziroma uvodnih 18 tekem skupinskega dela bo trajal do začetka februarja. Prvi dve ekipi iz vsake desetčlanske skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, preostale štiri od tretjega do šestega mesta pa čaka osmina finala.

    Cedevita Olimpija, ki bo konec tedna začela tudi nastope v ligi ABA – v nedeljo ob 17. uri v Stožicah z Mego –, je v prejšnji sezoni evropski pokal končala v četrtfinalu proti turškemu Bahcesehirju iz Istanbula. Slednji bo četrti tekmec Cedevite Olimpije, ki bo naslednji teden gostovala v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, nato pa 14. oktobra gostila grški Aris.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Najstnik navdušil z zabijanjem, lahko bi bil MVP, osupnil je tudi trener

    Ob zmagi v slovenskem superpokalu nad Krko z 78:76 je navdušil šele 17-letni košarkar Cedevite Olimpije Maks Ciperle, ki je dosegel 12 točk.
    24. 9. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Drama na Polzeli

    Cerkvenik potrdil zakon bivšega, Olimpiji superpokal

    Na Polzeli so Ljubljančani v zadnji četrtini strli odpor Krke in šestič zapored osvojili prvo lovoriko. Najboljši igralec Gibson, junaka Ciperle in Cerkvenik.
    23. 9. 2025 | 22:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Zoran Dragić je našel presenetljivi klub, izzval bo Olimpijo

    Zdaj že nekdanji slovenski reprezentant Zoran Dragić bo pri 36 letih kariero nadaljeval pri Splitu, ki je tekmec Olimpije, Krke in Ilirije v ligi ABA.
    21. 9. 2025 | 07:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Cedevito Olimpijo je okrepil kanadski reprezentant

    Pogodbo z Ljubljančani je podpisal 24-letni Thomas Kennedy, ki je doslej igral v Nemčiji. Okrepila se je tudi novomeška Krka.
    Matic Rupnik 11. 7. 2025 | 14:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Zmajem žreb namenil zanimive tekmece

    Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili nasprotnike v prihajajoči sezoni evropskega pokala. Glavni cilj uvrstitev v končnico.
    4. 7. 2025 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Olimpija iz Subotice pripeljala novega organizatorja igre

    Cedevita Olimpija je potrdila prihod Umoje Gibsona, ki je v lanski sezoni igral za Spartak iz Subotice, pri katerem je v povprečju dosegal devet točk na tekmo.
    30. 6. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    K Cedeviti Olimpiji francoski mladenič

    Cameron Houindo je bil najkoristnejši igralec lanskega evropskega prvenstva do 16 let.
    27. 6. 2025 | 14:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Cedevita Olimpija prekinila pogodbo z Binetom Prepeličem

    Ljubljanski košarkarski klub kadruje za novo sezono.
    16. 6. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Komentarji

