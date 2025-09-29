Zmaji evropsko sezono odpirajo proti favoritom; Nikolić: Veliko novih obrazov

Košarkarje Cedevite Olimpije po osvojenem slovenskem superpokalu na Polzeli ta teden čaka prva tekma v evropskem pokalu. Tekmec v sredo ob 18.30 v Stožicah bo španska Manresa, ki ima za razliko od Ljubljančanov visoke cilje v tem tekmovanju.

Cedevita Olimpija je v novo sezono vstopila z močno prenovljeno zasedbo. Iz prejšnje sezone so v Stožicah ostali zgolj Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, DJ Stewart in Žiga Daneu, devet novih igralcev pa še nima izkušenj z igranjem v evropskem pokalu.

Trener Zvezdan Mitrović se zaveda, da bo ekipa na začetku sezone potrebovala nekaj tednov oziroma mesecev, da se spozna in uigra, zato od uvodnih tekem nima visokih pričakovanj. Hkrati bo v sredo v ljubljanski ekipi verjetno manjkal 210 centimetrov visoki Luka Brajković, ki si je na treningu poškodoval gleženj.

Aleksej Nikolić se veseli nove sezone. FOTO: Cedevita Olimpija

»Za začetek nas čaka sila zahteven nasprotnik. Manresa je znana po tem, da goji izredno hitro košarko. Veliko točk dosega iz hitrih protinapadov, zato bomo morali biti zelo pozorni pri vračanju v obrambo,« pravi Mitrović.

Črnogorski strateg na ljubljanski klopi je ob tem poudaril, da ima večina ostalih klubov v evropskem pokalu neprimerljivo višje proračune in da mnogi zato odkrito ciljajo na evroligo. V Olimpijini skupini je izpostavil Aris Solun, Bahcesehir Istanbul in Hapoel Jeruzalem.

Preostali nastopajoči v skupini A so Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg. S temi naj bi se Cedevita Olimpija borila za šesto mesto, ki še vodi v končnico.

»Veselim se nove sezone. Imamo precej svežih obrazov, ki so prišli v Ljubljano z namenom, da dvignejo svoje kariere na višjo raven, zato so željni dokazovanja. Na treningih opažam, da so tudi zelo pridni, delavni in da se želijo dokazati z dobrimi igrami in rezultati. Zagotovo bodo potrebovali nekaj časa, da se privadijo na način dela trenerja Mitrovića, zato moramo iti tekmo po tekmo in se na vsaki dokazati s pravim pristopom in energijo,« pa je na druženju z mediji dejal Aleksej Nikolić.

Olimpija je na prvi tekmi sezone osvojila superpokal proti Krki. FOTO: Aleš Fevžer/KZS

Redni del evropskega pokala oziroma uvodnih 18 tekem skupinskega dela bo trajal do začetka februarja. Prvi dve ekipi iz vsake desetčlanske skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, preostale štiri od tretjega do šestega mesta pa čaka osmina finala.

Cedevita Olimpija, ki bo konec tedna začela tudi nastope v ligi ABA – v nedeljo ob 17. uri v Stožicah z Mego –, je v prejšnji sezoni evropski pokal končala v četrtfinalu proti turškemu Bahcesehirju iz Istanbula. Slednji bo četrti tekmec Cedevite Olimpije, ki bo naslednji teden gostovala v Beogradu pri Hapoelu Jeruzalemu, nato pa 14. oktobra gostila grški Aris.