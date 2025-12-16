Zmaji lovili Izraelce, vendar so ti obdržali plen

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu. Prejšnji teden so izgubili v gosteh z Manreso, danes pa so morali v Stožicah priznati premoč vodilni ekipi v skupini A Hapoelu iz Jeruzalema. I Najboljši strelec tekme je bil adut domačega moštva Aleksej Nikolić s 27 točkami.

Cedevita Olimpija je nastopila precej oslabljena, poškodovanim Roku Radoviću, Cameronu Houindoju in Ognjenu Jaramazu se je pridružil oboleli DJ Stewart, tako da je bila že v startu v zaostanku za tekmecem, ki je v Ljubljano prišel z nizom sedmih zmag v evropskem pokalu.

Cedevita Olimpija: Hapoel 81:84 (49:59, 33:44, 15:20) Dvorana Stožice, gledalcev 3888, sodniki: Konstantinovs (Latvija), Giovannetti (Italija), Padros (Španija).

Cedevita Olimpija: Gibson 18, Girard 8 (1:1), McNair 4 (0:1), Nikolić 27 (8:8), Blažič 11 (1:4), Škara 2, Hogaz 5 (3:4), Kennedy 6 (2:2).

Hapoel Jeruzalem: Smith 6, Harper 21 (16:17), Carrington 11 (3:3), Wiley 8 (2:4), Winston 8, Huber 5 (1:1), Lamb 14 (3:3), Skapincev 4 (1:2), James 7 (0:1).



Kljub temu se je zgledno borila, vseskozi lovila priključek, žal pa je imela zgolj dva razpoloženega posameznika, Nikolića (27 točk, met iz igre 8:16) in Umojo Gibsona (18 točk, trojke 4:7), na roke pa ji niso šle niti sodniške odločitve v ključnih trenutkih.

Trener Zvezdan Mitrović je moral zaradi dveh tehničnih napak zapustiti dvorano v 34. minuti (64:58), v zadnji minuti, v katero sta ekipi vstopili s petimi točkami razlike, pa so gostje uspešno odbili vse poskuse. Edino priložnost za izenačenje je imel Nikolić osem sekund pred koncem, vendar je bil njegov met za tri točke prekratek.

Ljubljančani po enajstem krogu ostajajo pri sedmih zmagah in so še vedno med prvimi tremi ekipami v skupini. Prvi dve bosta neposredno napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa čakajo še dvoboji osmine finala.

Za Cedevito Olimpijo je bila to zadnja tekma pred domačim občinstvom v letu 2025. Naslednja preizkušnja jo čaka 21. decembra pri Megi, nato sledita gostovanji pri Perspektivi Iliriji v slovenskem pokalu in Crveni zvezdi v ligi Aba, leto pa bo sklenila 30. decembra v Solunu pri Arisu.