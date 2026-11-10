Zmaji navdušili na nemškem severu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. kolu evropskega pokala na gostovanju v Rostocku premagali tamkajšnje Seawolves z 88:71 (70:60, 50:41, 24:21).

Tako so Ljubljančani po petih porazih ter uvodni zmagi prejšnji teden z italijansko Tortono (73:71) danes slavili še na nemškem severu. Z novo zmago so ohranili možnosti za uvrstitev med prve štiri ekipe v skupini, ki bodo napredovale v končnico.

Pri Cedeviti Olimpiji je s 100-odstotnim metom, 18 točkami ter po štirimi skoki in asistencami izstopal Urban Kroflič. Zach Copeland je za Rostock dosegel 26 točk. V evropskem pokalu bo Olimpija prihodnji teden gostila Burgos, še pred tem Ljubljančane v nedeljo čaka zahtevna preizkušnja lige ABA pri Crveni zvezdi v Beogradu.

Cedevita Olimpija: Cowan 1 (1:2), Radović 11 (2:2), Gainey 10, Lomažs 16 (3:3), Blažič, Osifo, Cerkvenik, Hurt 12 (1:2), Kirkwood 9 (2:2), Kroflič 18 (2:4), Škara 3 (1:2), Johnson 8 (4:9).

»Po slabem začetku sezone smo danes dobili pomembno tekmo. A jasno je, da bo nadaljevanje še težko,« je po tekmi za organizatorje dejal 20-letni Kroflič, o svoji dobri igri pa dodal: »Če igraš dobro v obrambi in ti pomaga ekipa, gre tudi v napadu.« A vse kaže, da je forma Olimpije v strmem vzponu, kar je potrdil tudi trener Zvezdan Mitrović: »To je bila naša najboljša tekma v sezoni. Tako v obrambi kot v napadu. Zmago smo si res zaslužili. Ključ do uspeha je bila agresivna obrambo po celem igrišču.«

V evropskem pokalu bo Olimpija prihodnji teden gostila Burgos, še pred tem Ljubljančane v nedeljo čaka zahtevna preizkušnja lige ABA pri Crveni zvezdi v Beogradu.