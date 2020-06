Zmaji ostajajo v evropskem pokalu

Ljubljana

Vodstvo ima rado Olimpijo in Stožice

Davor Užbinec se veseli evropskih tekem. FOTO: Uroš Hočevar

- Košarkarsko moštvo Cedevita Olimpija bo v sezoni 2020/21 nastopalo v evropskem pokalu, drugim tekmovanjem po kakovosti pod okriljem evrolige, so sporočili iz kluba. V evropskem pokalu je ljubljansko moštvo nastopilo tudi v minuli sezoni, ko je tekmovanje sklenilo po skupinskem delu tekmovanja.Na desetih tekmah so si ljubljanski košarkarji priigrali štiri zmage, s čimer so ostali brez nastopa v osmini finala kasneje zaradi novega koronavirusa odpovedanega tekmovanja. Nova sezona v evropskem pokalu se bo začela 30. septembra, redni del sezone pa bo potekal do 16. decembra. Izločilni boji bodo potekali med 30. decembrom in 14. aprilom 2021.»Veseli nas, da bomo lahko tudi v sezoni 2020/21 v Ljubljani spremljali odlično košarko, ki jo s seboj prinašajo nastopi v 7Days EuroCupu. Vodstvo evrolige ima rado Ljubljano in Areno Stožice, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da je naš klub v evroligaški konkurenci v preteklosti nizal zelo dobre rezultate,« je v izjavi za javnost dejal, direktor Cedevite Olimpija.»To je dokaz, da evroliga verjame v naš projekt in celoten potencial, ki ga ima Cedevita Olimpija. Ponosno bomo predstavljali slovensko košarko v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini in napravili vse, da prikažemo boljše igre, kot v sezoni 2019/20,« je še dodal Užbinec.Ljubljančani bodo v tekmovalni sezoni 2020/21 nastopali v evropski ligi, ligi Aba, ligi Nova KBM ter pokalu Spar.