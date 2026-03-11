Zmaji po hudem boju znova v četrtfinalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so se prebili v četrtfinale evropskega pokala. V osmini finala so po hudem boju s 73:65 (54:46, 36:39, 16:15) strli odpor igralcev Chemnitza.

Ljubljančani so pred 6000 gledalci v Stožicah upravičilo vlogo favoritov in se drugo leto zapored prebili med najboljših osem moštev v evropskem pokalu. Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila DJ Stewart s 14 točkami in Umoja Gibson, ki jih je dosegel dvanajst.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je pred tekmo opozarjal na atletsko in agresivno nemško zasedbo, ki je v Ljubljano prišla povsem sproščena, medtem ko so zmaji igrali pod imperativom zmage, zaradi česar so se dolgo časa mučili in iskali razigrane posameznike.

Čeprav so v 34. minuti pobegnili za devet točk (59:50), so gledalci do zadnjih dveh minut trepetali za napredovanje v četrtfinale. Muk jih je odrešil najprej Umoja Gibson (12 točk, 6 podaj) s trojko iz osmih metrov za 69:64 ter nato DJ Stewart (14 točk, met za dve točki 7:11) z divjim zabijanjem iz nasprotnega napada za prednost sedmih točk.

Jaka Blažič, kapetan Cedevite Olimpije: »Lahko se veselimo težko prigarane zmage proti kakovostni zasedbi, ki je bila sproščena in nevarna. Pokazali smo pravi značaj. Tudi ko smo bili v zaostanku, smo verjeli vase. V drugem polčasu smo odigrali dobro obrambo, prišli do nekaj lahkih košev in na koncu zasluženo zmagali.«

Omenjena Američana sta bila najboljša strelca Cedevite Olimpije, ključni vlogi v zadnji četrtini pa so odigrali tudi trije slovenski igralci. Aleksej Nikolić je dirigiral napadu in dosegel 11 točk (trojke 2:5, 3 skoke, 3 podaje), Rok Radović se je boril v obrambi ter od svojih petih skokov štiri pobral v napadu (10 točk), Jaka Blažič pa v skoraj 20 minutah na parketu ni dosegel koša, a je zbral 5 skokov, 3 podaje in ukradeno žogo.

Cedevita Olimpija – Chemnitz 73:65 (54:46, 36:39, 16:15) Dvorana Stožice, gledalcev 5792, sodniki: Fofis, Tiganis (oba Grčija), Udyanskyy (Velika Britanija).

Cedevita Olimpija: Stewart 14, Gibson 12 (5:5), Radović 10 (4:5), Nikolić 11 (3:4), Houindo 6 (2:4), Hurt 9 (2:2), Škara 4, Jaramaz 2 (2:2), Kennedy 5 (1:2).

Chemnitz: Yebo 11 (5:8), Uguak 12 (1:2), Sibande 2 (0:2), Davis 10 (0:2), Schakel 2, Newman 2, Mushidi 5 (0:1), Sow 13 (0:3), Bedime 2, Minchev 6 (2:2).

Prosti meti: Cedevita Olimpija 19:24, Chemnitz 8:20.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 4:20 (Nikolić 2, Hurt, Gibson), Chemnitz 9:25 (Uguak 3, Yebo 2, Davis 2, Mushidi, Sow).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Chemnitz 25.

Pet osebnih: Radović (39.).

Naslednji torek (17. marca) zmaje v Franciji čaka četrtfinale proti ekipi Bourg-en-Bresse, ki se prav tako igra le na eno tekmo. Šele polfinala in zaključni dvoboj potekajo v seriji na dve zmagi.