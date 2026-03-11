  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Zmaji po hudem boju znova v četrtfinalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala evropskega pokala v Stožicah strli odpor igralcev Chemnitza.
Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v ključnih trenutkih bolj natančni od Nemcev. FOTO: Euroleague
Galerija
Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v ključnih trenutkih bolj natančni od Nemcev. FOTO: Euroleague
M. Š., STA
11. 3. 2026 | 21:14
11. 3. 2026 | 22:41
3:36
A+A-

Košarkarji Cedevite Olimpije so se prebili v četrtfinale evropskega pokala. V osmini finala so po hudem boju s 73:65 (54:46, 36:39, 16:15) strli odpor igralcev Chemnitza.

Ljubljančani so pred 6000 gledalci v Stožicah upravičilo vlogo favoritov in se drugo leto zapored prebili med najboljših osem moštev v evropskem pokalu. Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila DJ Stewart s 14 točkami in Umoja Gibson, ki jih je dosegel dvanajst.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je pred tekmo opozarjal na atletsko in agresivno nemško zasedbo, ki je v Ljubljano prišla povsem sproščena, medtem ko so zmaji igrali pod imperativom zmage, zaradi česar so se dolgo časa mučili in iskali razigrane posameznike.

Čeprav so v 34. minuti pobegnili za devet točk (59:50), so gledalci do zadnjih dveh minut trepetali za napredovanje v četrtfinale. Muk jih je odrešil najprej Umoja Gibson (12 točk, 6 podaj) s trojko iz osmih metrov za 69:64 ter nato DJ Stewart (14 točk, met za dve točki 7:11) z divjim zabijanjem iz nasprotnega napada za prednost sedmih točk.

Jaka Blažič, kapetan Cedevite Olimpije: »Lahko se veselimo težko prigarane zmage proti kakovostni zasedbi, ki je bila sproščena in nevarna. Pokazali smo pravi značaj. Tudi ko smo bili v zaostanku, smo verjeli vase. V drugem polčasu smo odigrali dobro obrambo, prišli do nekaj lahkih košev in na koncu zasluženo zmagali.«

Omenjena Američana sta bila najboljša strelca Cedevite Olimpije, ključni vlogi v zadnji četrtini pa so odigrali tudi trije slovenski igralci. Aleksej Nikolić je dirigiral napadu in dosegel 11 točk (trojke 2:5, 3 skoke, 3 podaje), Rok Radović se je boril v obrambi ter od svojih petih skokov štiri pobral v napadu (10 točk), Jaka Blažič pa v skoraj 20 minutah na parketu ni dosegel koša, a je zbral 5 skokov, 3 podaje in ukradeno žogo.

Cedevita Olimpija – Chemnitz 73:65 (54:46, 36:39, 16:15)

Dvorana Stožice, gledalcev 5792, sodniki: Fofis, Tiganis (oba Grčija), Udyanskyy (Velika Britanija).
Cedevita Olimpija: Stewart 14, Gibson 12 (5:5), Radović 10 (4:5), Nikolić 11 (3:4), Houindo 6 (2:4), Hurt 9 (2:2), Škara 4, Jaramaz 2 (2:2), Kennedy 5 (1:2).
Chemnitz: Yebo 11 (5:8), Uguak 12 (1:2), Sibande 2 (0:2), Davis 10 (0:2), Schakel 2, Newman 2, Mushidi 5 (0:1), Sow 13 (0:3), Bedime 2, Minchev 6 (2:2).
Prosti meti: Cedevita Olimpija 19:24, Chemnitz 8:20.
Met za tri točke: Cedevita Olimpija 4:20 (Nikolić 2, Hurt, Gibson), Chemnitz 9:25 (Uguak 3, Yebo 2, Davis 2, Mushidi, Sow).
Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Chemnitz 25.
Pet osebnih: Radović (39.).

Naslednji torek (17. marca) zmaje v Franciji čaka četrtfinale proti ekipi Bourg-en-Bresse, ki se prav tako igra le na eno tekmo. Šele polfinala in zaključni dvoboj potekajo v seriji na dve zmagi.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Okrepitev in odlična forma za večer leta Cedevite Olimpije

Cedevita Olimpija danes (19) v Stožicah gosti nemški Chemnitz. Zmagovalec bo igral v četrtfinalu evropskega pokala, poraženec zaključuje evropsko sezono.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Naša ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela visok poraz v Rigi.
11. 3. 2026 | 20:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Prva zmaga v skupini za prvaka

V živahnem popoldnevu v Stožicah po izenačenem nogometnem derbiju košarkarji Cedevite Olimpije ugnali goste iz Dubaja.
8. 3. 2026 | 19:54
Preberite več
Šport  |  Košarka
Cedevita Olimpija

Najboljša novica iz zmajevega gnezda pred nadaljevanjem sezone

Črnogorski trener Zvezdan Mitrović je s Cedevito Olimpijo sklenil novo pogodbo, ki ga na Ljubljano veže vse do poletja 2028.
Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 14:48
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Volitve

Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
10. 3. 2026 | 15:53
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
11. 3. 2026 | 11:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

evropski pokalCedevita OIimpijaCHEMNITZLjubljana

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Nekdanji član Bayerja preprečil slavje Nemcev, Valverde pokvaril večer Cityja

Nogometaši Arsenala so v prvi tekmi osmine finala lige prvakov iztržili neodločen izid v Leverkusnu.
11. 3. 2026 | 21:53
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Zmaji po hudem boju znova v četrtfinalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala evropskega pokala v Stožicah strli odpor igralcev Chemnitza.
11. 3. 2026 | 21:14
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Naša ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela visok poraz v Rigi.
11. 3. 2026 | 20:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Posledice vojne

Bruselj stavi na jedrske in obnovljive vire

Kljub novim energetskim težavam Evropska unija ne odstopa od konca uvoza fosilnih goriv iz Rusije.
Peter Žerjavič 11. 3. 2026 | 20:33
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Drugi tir

Drugi tir: zgodba o slovenski trmi in znanju

Če ne bi imeli sposobne gradbene operative, vlaka na novem tiru ne bi bilo, imeli bi nasedlo naložbo.
Boris Šuligoj 11. 3. 2026 | 20:08
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Nezadovoljna tudi Teja Oblak, Latvijke odčitale pravo lekcijo Slovenkam

Naša ženska košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela visok poraz v Rigi.
11. 3. 2026 | 20:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Posledice vojne

Bruselj stavi na jedrske in obnovljive vire

Kljub novim energetskim težavam Evropska unija ne odstopa od konca uvoza fosilnih goriv iz Rusije.
Peter Žerjavič 11. 3. 2026 | 20:33
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Drugi tir

Drugi tir: zgodba o slovenski trmi in znanju

Če ne bi imeli sposobne gradbene operative, vlaka na novem tiru ne bi bilo, imeli bi nasedlo naložbo.
Boris Šuligoj 11. 3. 2026 | 20:08
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
PIETRA

Uradno najboljša picerija v Srbiji in 26. v Evropi

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Najbližje morje s petimi zvezdicami

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dvajset let hotela, ki je spremenil črnogorski turizem

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
Promo Delo 5. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 8. 4. 2025 | 08:09
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo