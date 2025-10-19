Zmaji so se znesli tudi nad Zadarčani

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli novo zmago. V tretjem kolu lige ABA so pred svojimi navijači s 97:72 (74:49, 47:36, 19:19) odpravili igralce Zadra.

Uvod je minil v vzponih in padcih obeh ekip. Ljubljančani so hitro prešli v vodstvo z 10:2, gostje pa so poskrbeli za preobrat in 1:13 minute pred koncem prve četrtine vodili z 19:14. Ljubljančani so nato poravnali rezultat, v drugi četrtini do polovice ušli na 38:27 in dvomestno prednost držali do menjave strani.

Zmaji so bruhali ogenj tudi po odmoru in pri vodstvu z 61:40 je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. Vprašanje je bilo le, kakšna bo končna razlika. Pri vodstvu s 83:51 v zadnjem delu se je gostom obetala prava katastrofa.

Kar peterica Olimpijinih igralcev je tekmo končala z dvomestnim številom točk, najbolj razpoložen pa je bil Umoya Adeyemi Gibson (16). Prav vsi domači košarkarji pa se tokrat vpisali med strelce. Za Zadar je Lovro Mazalin dosegel 15 točk.

Naporen ritem bo Cedevita Olimpija prihodnji teden nadaljevala na tujem. V sredo bodo Ljubljančani v evropskem pokalu gostovali pri Bahcesehiru, v ligi ABA pa v soboto pri Bosni v Sarajevu.