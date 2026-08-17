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Košarka

Zmaji v okrnjeni zasedbi začeli priprave, še iščejo okrepitve

Zvezdan Mitrović ostaja trener Cedevite Olimpije, igralska zasedba je močno spremenjena, a še ni dokončna.
Vloga Jake Blažiča v naslednji sezoni bo mentorska. FOTO: Cedevita Olimpija
Galerija
Vloga Jake Blažiča v naslednji sezoni bo mentorska. FOTO: Cedevita Olimpija
T. E., STA
17. 8. 2026 | 13:18
3:43
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Košarkarji Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko.

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Tudi Daneu odhaja v NCAA

Cedevita Olimpija se je v Stožicah zbrala v okrnjeni zasedbi. Manjkajo igralci, ki imajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027, se pravi Rok Radović in Miha Cerkvenik v dresu Slovenije ter David Škara v dresu Hrvaške, prav tako pa bo uvodni del izpustil trener Mitrović, ki je selektor Črne gore.

Ljubljančani bodo v pripravah na novo sezono odigrali šest prijateljskih tekem, domače bodo zaprte za javnost, dve pa jo čakata še v Italiji. Regionalna liga Aba se bo začela zadnji septembrski konec tedna, uvodna preizkušnja v evropskem pokalu pa je na sporedu 30. septembra v Burgosu. Kapetan Cedevite Olimpije ostaja Jaka Blažič, od starih obrazov pa so v klubu še Radović, Cerkvenik, Maks Ciperle, Cameron Houindo, Derin Ustun, Matthew Hurt in Škara.

Mentorska vloga Blažiča

Novinci so Brandon Murray, Anthony Cowan, Jordan Gainey, Noah Kirkwood in Jayce Johnson, na treningih pa ob manku reprezentantov sodelujejo mladi košarkarji, ki so del mlajših ekip klubskega ustroja – Uroš Stjepanović, Bine Pregl, Djibril Samba Gueye, Mark Hukić, Dan Matondo Lukanu, Jaka Jagodnik in Roman Kolka.

»Mnogi igralci iz minule sezone so odšli v večje klube, kar je zagotovo potrditev dobrega dela Cedevite Olimpije v zadnjih dveh sezonah. Dobro je, da je Zvezdan Mitrović podaljšal sodelovanje še za dve leti, tudi sam sem se zato lažje odločil za nadaljevanje kariere. Moja vloga v ekipi bo mentorska, kapetanska, saj želimo v klubu čim hitreje oblikovati neko zdravo vzdušje, ki nam bo pomagalo pri delu in nastopanju tekom sezone,« je na medijskem dnevu dejal Blažič.

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Nekoč je igral za ZDA, zdaj je prišel, da bi ustvaril nekaj posebnega

Športni direktor kluba Chechu Mulero je povedal, da igralski kader še ni zaključen. Cedevita Olimpija si želi še visokega in atletsko močnega centra ter enega nižjega igralca, ki lahko igra na več položajih. »Položaj na tržišču je zahteven. Ogromno mladih igralcev, tudi slovenskih, je odšlo v ZDA. Na srečo je Cedevita Olimpija na dobrem glasu in igralci radi pridejo v Ljubljano, saj smo organiziran klub ter odlična odskočna deska za večje sredine. Mislim, da smo bili poleti pri nakupih uspešni in da smo sestavili ekipo, ki bo konkurenčna v vseh tekmovanjih,« je dejal Mulero.

V ligi Aba bo Cedevita Olimpija igrala v skupini A, v kateri so še Borac Čačak, Budućnost, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Široki Brijeg, Igokea, Krka in Slovan Bratislava, v razširjenem evropskem pokalu (namesto 20 ekip jih bo letos sodelovalo 32) pa v skupini z Arison iz Soluna, italijansko Tortono, Hapoelom Jeruzalem, Le Mansom, Burgosom, Rigo in Rostockom.

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Cedevita OlimpijaZvezdan MitrovićChechu MuleroLiga AbaKrkaJaka Blažič

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