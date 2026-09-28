Zmaji z latvijskim novincem pod evropske koše

Pred vrati je nova sezona prenovljenega in razširjenega evropskega košarkarskega pokala. Med 32 ekipami bo tudi letos Cedevita Olimpija, ki jo uvodna tekma čaka v sredo pri španskem Burgosu.

Barve Slovenije bodo v drugorazrednem evropskem klubskem tekmovanju dokaj skromno zastopane. Poleg Ljubljančanov bo na parketu zgolj en igralec, Žiga Samar, ki je član prav prvega tekmeca Cedevite Olimpije, ter dva trenerja. Andrej Žakelj bo vodil Budućnost, Jaka Lakovič pa Tenerife. Med slovenske klube lahko uvrstimo še enega od dveh udeležencev iz Rima, Roma Basketball, katerega lastnik oziroma vlagatelj je tudi Luka Dončić, predsednik pa ameriški košarkarski strokovnjak in nekdanji dolgoletni glavni menedžer Dallas Mavericks Donnie Nelson, ki je julija 2025 postal zunanji svetovalec Košarkarske zveze Slovenije.

Širitev tekmovanja z 20 na 32 ekip prinaša nov sistem tekmovanja. Ekipe bodo razdeljene v štiri osemčlanske skupine. V osmino finala bodo napredovale po štiri najboljše, preostale štiri pa bodo po 14 tekmah rednega dela sredi januarja končale tekmovanje. Celotna končnica vključno s finalom bo na dve dobljeni tekmi. Prva tekma finala bo 21. aprila, prvak pa bo najkasneje znan do konca aprila.

Trener Zvezdan Mitrović si tako kot igralci želi ponovitev evropske uvrstitve v drugi del tekmovanja. FOTO: Cedevita Olimpija

Naslov brani francoski Bourg-en-Bresse, ki si je sicer zagotovil mesto v evroligi, a je vodstvo kluba po analizi finančnih, organizacijskih in kadrovskih zahtev ocenilo, da bi bil preskok v elitno tekmovanje preveliko tveganje za dolgoročno stabilnost kluba, zato se je odreklo evroligi in podpisalo dolgoročno pogodbo z evropskim pokalom.

Cedevita Olimpija, ki se je v zadnjih dveh sezonah prebila v končnico, bo igrala v skupini A z Arisom, italijansko Tortono, Hapoelom, Le Mansom, Burgosom, Rigo in Rostockom. Uvodna tekma jo čaka v sredo ob 20.30 v Burgosu. Stanje ljubljanske zasedbe pred začetkom evropskega pokala ni rožnato. Sezono je začela s porazom v slovenskem superpokalu, s katerim je prekinila niz 16 zaporednih domačih lovorik, hkrati pa se v Španijo odpravlja v okrnjeni postavi. Zaradi poškodbe stegenske mišice bo manjkal Jordon Gainey, precej dlje pa bo odsoten Brandon Murray.

Navijači nestrpno čakajo evropske preizkušnje. FOTO: Aleš Fevžer

»Imamo zahtevno skupino in tudi celotno tekmovanje je zelo močno. V tem trenutku je težko karkoli napovedovati. Najprej se moramo osredotočiti nase, se boriti in na parketu pokazati, kaj zmoremo. Zaradi vseh težav s poškodbami in treningi je trenutno tudi naša ekipa zame še določena neznanka. Tekme bodo pokazale, kje smo,« je pred začetkom nove sezone povedal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. »Ekipa se počasi sestavlja in po vseh težavah s poškodbami dobivamo pravo celoto. Pred kratkim se nam je pridružila tudi nova okrepitev, Rihards Lomažs, tako da se mi zdi, da smo na pravi poti do igre, s katero bomo konkurenčni ostalim ekipam v evropskem pokalu,« je poudaril kapetan Jaka Blažič.