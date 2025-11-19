Zmaji znova razveselili svoje navijače

Košarkarji Cedevite Olimpije so znova razveselili svoje navijače. V 8. kolu evropskega pokala so s 93:73 (68:55, 48:35, 21:16) odpravili igralce Hamburga. To je že njihova šesta zmaga v tej sezoni tega tekmovanja, ki jih uvršča na vrh skupine A.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so kljub naporni ponedeljkovi tekmi in odmevni zmagi v ligi ABA proti vodilni ekipi evrolige Crveni zvezdi upravičili vlogo favorita v dvoboju z zadnjeuvrščenim moštvom evropskega pokala, ki še čaka na prvo zmago. Zmaji so vodili vseh 40 minut, z izjemo odstotka zadetih metov za tri točke so bili boljši v vseh prvinah.

Imeli so tudi več razpoloženih posameznikov, ki so vseskozi nadzorovali potek dogodkov pred skoraj 2000 gledalci v Stožicah. Najboljši strelci v domači ekipi so bili DJ Stewart s 17 točkami, Thomas Kennedy, ki je 14 točkam dodal 10 skokov, in Umoja Gibson (14 točk).

Ljubljančani si s šestimi zmagami in dvema porazoma delijo vrh z Hapoelom iz Jeruzalema in turškim Bahcesehirjem, najbližji zasledovalci pa zaostajajo za dve zmagi.

Cedevita Olimpija – Hamburg 93:73 (68:55, 48:35, 21:16) Dvorana Stožice, gledalcev 1911, sodniki: Silva (Portugalska), Gordon (Izrael), Mavisu (Turčija) Cedevita Olimpija: Stewart 17 (3:4), Gibson 14 (5:5), Girard 3, Radović 6, Nikolić 11 (6:7), Houindo 6 (0:1), Blažič 4, Cerkvenik 2 (2:2), Škara 10 (2:3), Hogaz 6 (2:2), Kennedy 14 (2:6). Hamburg: Thorpe 11 (7:8), Maronka 3 (1:2), Tokoto 5, Breunig 4 (2:4), Wimberg 5, Edler Davis 5, Daniels 19 (2:4), Ogbe 7 (5:6), Perrin 14 (4:6). Prosti meti: Cedevita Olimpija 22:30, Hamburg 21:30. Met za tri točke: Cedevita Olimpija 5:17 (Stewart 2, Gibson, Nikolić, Girard), Hamburg 4:13 (Wimberg, Edler Davis, Daniels, Tokoto). Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Hamburg 26. Pet osebnih: Ogbe (36.).

Cedevita Olimpija bo tudi v naslednjo tekmo, zadnjo v prvi polovici rednega dela, odigrala doma – 4. decembra bo gostila poljski Slask Vroclav.