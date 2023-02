Znani vsi udeleženci košarkarskega SP

Četrtič bo na mundialu nastopila tudi slovenska izbrana vrsta, ki je v ponedeljek s porazom proti Izraelu zaključila evropski del kvalifikacij. Na prvenstvo, ki ga organizirajo Filipini, Japonska in Indonezija, se je Slovenija uvrstila iz skupine J skupaj s Finsko in Nemčijo.

Iz Evrope bodo na SP nastopile še reprezentance Črne gore, Francije, Grčije, Gruzije, Italije, Latvije, Litve, Srbije in Španije. Slednja brani tudi naslov izpred štirih let na Kitajskem. Na prvenstvu ne bo nastopila takratna finalistka Argentina. Iz ameriškega dela kvalifikacij namreč na mundial potujejo Brazilija, Dominikanska republika, Kanada, Mehika, Portoriko, Venezuela ter ZDA.

Iz azijskega dela kvalifikacij je to uspelo Avstraliji, Iranu, Jordaniji, Kitajski, Libanonu in Novi Zelandiji. Ob tem bosta tam kot gostiteljici nastopili še reprezentanci Filipinov in Japonske. Na SP bo nastopilo tudi pet afriških izbranih vrst, in sicer Angola, Egipt, Južni Sudan, Kapverdski otoki ter Slonokoščena obala.

Žreb skupinskega dela bo 29. aprila v Manili, Mednarodna košarkarska zveza Fiba pa še ni sporočila podrobnosti glede samega žreba in razdelitve reprezentanc v posamezne bobne. Za zdaj je že jasno, da bodo glede na izbiro gostiteljev Združene države Amerike igrale na Filipinih, Kanada se bo merila v Indoneziji, na Japonskem (v mestu Okinava na istoimenskem otoku) pa bo igrala slovenska reprezentanca, najverjetneje na čelu z Luko Dončićem.

Slovenija bo četrtič v zgodovini udeleženka turnirja 32 najboljših ekip na svetu, četrtfinale in zaključni boji pa bodo potekali v Manili na Filipinih.