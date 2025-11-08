Znanih dvanajst evropskih mest, ki bodo imela zagotovljeno mesto v ligi NBA

Načrti severnoameriške lige NBA za širitev v Evropo so v petek dobili uradno potrditev in časovnico. Giorgos Aivazoglou, generalni direktor NBA Europe, je v Milanu potrdil, da se bo novo tekmovanje začelo oktobra 2027. Gre za projekt, ki ga NBA razvija v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA).

Liga naj bi imela »pol-odprt« format s skupno 16 ekipami. Od tega bo dvanajst klubov stalnih članov, preostala štiri mesta pa si bodo ekipe priborile glede na športne uspehe (eno mesto za prvaka FIBA Lige prvakov in tri za prvake domačih lig).

Stalni klubi bodo prišli iz 12 ključnih mest: Londona, Manchestra, Pariza, Lyona, Berlina, Münchna, Madrida, Barcelone, Rima in Milana. Edini franšizi, ki ne bosta prihajali iz Zahodne Evrope, bosta imeli svoj 'sedež' v Atenah in Istanbulu.

Medtem ko NBA obljublja integracijo in celo prihodnje turnirje med ameriškimi in evropskimi ekipami, pa analiza portala BasketballSphere projekt označuje za »brezciljen projekt, obsojen na propad« in »fiasko v nastajanju«.

Načrti severnoameriške lige NBA za širitev v Evropo so v petek dobili uradno potrditev in časovnico. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Utopični trg v Angliji

Najbolj vprašljiva točka celotnega projekta sta načrtovani ekipi v Manchestru in Londonu. Portal BasketballSphere označuje košarko v Angliji za »moderno utopijo«. Desetletja so si evropski košarkarski veljaki prizadevali, da bi Anglijo spremenili v košarkarski trg.

Vrhunec teh prizadevanj je bil zaključni turnir Evrolige (Final Four) v Londonu leta 2013. Zanimanje je bilo tako nizko, da so morali organizatorji vstopnice dobesedno deliti na ulici, samo da bi nekdo prišel v dvorano.

»Preprosto dejstvo je, da ljudi v Angliji košarka ne zanima. Nikoli jih ni in nikoli jih ne bo,« piše BasketballSphere. Tudi če bi LeBron James ob koncu kariere v marketinške namene podpisal za novo franšizo v Manchestru, bi to morda napolnilo dvorano enkrat. Dolgoročnega zanimanja pa ne bi bilo.

NBA Europe bo verjetno poskušala umetno zgraditi bazo navijačev prek nogometnih klubov, na primer tako, da bi lastnik franšize postal Manchester City, ki bi imetnikom sezonskih nogometnih vstopnic ponujal ugodnosti za obisk košarkarskih tekem.

NBA Europe bo verjetno poskušala umetno zgraditi bazo navijačev prek nogometnih klubov. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Ignoriranje evropske tradicije

Načrt, da bi imele Atene zgolj en stalni klub, je po mnenju BasketballSphere »skoraj komičen«. Ta načrt popolnoma ignorira zgodovinsko rivalstvo med Panathinaikosom in Olympiacosom, ki je gonilo grške košarke, pravijo pri košarkarskem portalu. Tudi če bi Panathinaikos (katerega lastnik Dimitris Giannakopoulos je znan po nepredvidljivosti) prestopil, bi ločitev teh dveh klubov v različni ligi uničila njun smisel, še dodajajo.

Če namerava NBA Europe ustanoviti novo ekipo v Atenah (kot je AEK), se postavlja vprašanje: kdo bo zanjo navijal? Vsi košarkarski navijači v mestu so že zavezani zelenim ali rdečim. Podobna logika velja za Istanbul. Evroliga ima tam Fenerbahče in Anadolu Efes; NBA Europe naj bi vabila Galatasaray – klub z velikim imenom, a z bazo navijačev, ki ne more nadomestiti obstoječih velikanov.

Frustracije Evrolige in ustvarjanje razdora

Projekt povzroča veliko nezadovoljstva pri obstoječi Evroligi. Generalni direktor Evrolige Paulius Motiejunas je pred kratkim izrazil frustracijo nad pogovori z NBA. »Ne glede na to, kakšen predlog predstavimo, se ne zdijo pripravljeni sprejeti nobenih resničnih korakov. Sledijo le svojemu načrtu,« je dejal za El Pais. »Daleč smo od kakršnegakoli dogovora«.

Motiejunas je bil neposreden glede vpliva novega tekmovanja: »Kot ga predstavljajo, je to slaba novica«. Opozoril je, da bi bila še ena liga škodljiva. »Ni potrebe po še enem tekmovanju. Imamo že štiri – to bi bilo peto. S pravim pristopom bi lahko pomagali. A če se bodo stvari nadaljevale tako, bo NBA le škodovala evropski košarki,« je dejal in dodal, da bi bila nova liga za navijače »težko razumljiva«.

Real Madrid velja za najuspešnejši klub v zgodovini Evrolige in evropske klubske košarke nasploh. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Kritičen je bil tudi litovski predsednik Gitanas Nauseda, ki je dejal, da je »delitev regresija« in NBA pozval, naj raje »vlaga v Evroligo« namesto da ustvarja konkurenco.

Pomanjkanje strategije in vprašljiv smisel

Dejstvo, da NBA Europe med stalne člane vabi klube, kot sta Alba Berlin in Asvel (Lyon) – oba naj bi bila po poročanju The Athletic med povabljenci – po mnenju BasketballSphere kaže na »pomanjkanje strateške smeri«.

ALBA je leta preživela na dnu Evrolige brez resnega namena vlaganja denarja v konkurenčno ekipo. Enako velja za ASVEL, ki je letos v Evroligi prevzel mesto ALBE na zadnjem mestu. Kritiki se sprašujejo: če ta kluba dvoran nista mogla napolniti v Evroligi, ko so gostili največje evropske klube, zakaj bi jih ob obisku ekip iz Londona ali Manchestra?.

Največja težava projekta pa je vprašanje njegovega smisla. Tudi če NBA ustvari svojo ligo, bo Evroliga ohranila kontinuiteto in njen prvak bo ostal zakoniti in priznani evropski prvak. Kaj bo predstavljala lovorika NBA Europe? Morda vstopnico za superpokal proti prvaku lige NBA?.

Španska velikana Real Madrid in Barcelona naj bi tehtala prestop, ker v Evroligi izgubljata denar. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Španska velikana Real Madrid in Barcelona naj bi po poročanju medijev tehtala prestop, ker v Evroligi že leta izgubljata denar. A BasketballSphere opozarja: »Kdo jamči, da ne bosta denarja izgubljala tudi naprej?«.

Projekt NBA Europe je s strani kritikov označen kot poskus »kolonizacije« evropske košarke. Čeprav ima NBA denar in ambicijo, analize napovedujejo, da ji ne bo uspelo. Ocena BasketballSphere je, da bo eksperiment trajal »največ tri sezone«.