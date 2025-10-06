Znosen poraz Dolenjcev pri favoritu

Košarkarji Krke so v 1. kolu lige ABA v Beogradu izgubili s Partizanom z 78:84 (59:61, 28:42, 12:21; Marinović 15, Pokuševski 12; Bailey 29, Mathon 12, Smrekar, Urbiha, Bačvić po 8, Rebec 5, Šantelj 4, Buljević, Oman po 2.)

Krka je po medlem prvem polčasu pred 6500 gledalci v nadaljevanju pokazala veliko bolj hraber in samozavesten obraz. Dobila je tretjo četrtino z 31:19, na začetku zadnjih deset minut je izenačila izid na 61:61, kljub delnemu izidu Partizana 10:0 pa je tekmecu do konca dihala za ovratnik.

Pri Krki je bil v napadu najbolj razpoložen Američan Victor Bailey mlajši, ki je ob metu iz igre 11:21 (trojke 4:10, 5 skokov) dosegel 29.

Novomeški klub bo redni del lige igral v skupini A z Igokeo, Borcem, Studentskim centrom, FMP, Dubajem, Partizanom, Splitom in Cluj Napoco. Po osemnajstih kolih bodo prve štiri ekipe napredovale v četrtfinale, zadnjih pet se bo preselilo v skupino za obstanek. Ekipe bodo vse rezultate iz rednega dela prenesle v nadaljevanje.

Novomeščani bodo v 2. kolu, in sicer 11. oktobra, gostili romunski Cluj.