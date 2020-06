Zoran Dragić in druščina španski prvaki

Valencia – Potem ko je bil Zoran Dragić najboljši strelec med košarkarji Baskonie ob zmagi nad Valencio v polfinalu španske lige, je v finalu dosegel le tri točke v desetih minutah igre z metom 1:4. Toda po dvoboju z Barcelono je bil presrečen.



Njegovo moštvo je zmagalo z 69:67 in četrtič osvojilo šampionsko lovoriko; prvič po letu 2010, ko je še igralo pod imenom Caja Laboral. Priznanje za najboljšega košarkarja finala je prejel argentinski organizator zmagovite zasedbe Luca Vildoza, ki je zbral 17 točk in dosegel zmagoviti koš 3,2 sekunde pred iztekom igralnega časa. Kapetan Baskonie Tornike Šengelia je prispeval 14 točk, center Ilimane Diop je pristavil 10 točk, pri Barceloni pa sta bila najučinkovitejša Thomas Heurtel (21) in Cory Higgins (14). Najboljši igralec celotne španske sezone Nikola Mirotić je dosegel le 8 točk v metom iz igre 4:13.