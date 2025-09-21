Zoran Dragić je našel presenetljivi klub, izzval bo Olimpijo

Reprezentančno poletje Zoranu Dragiću ne bo ostalo v lepem spominu, ob njegovem slovesu se je skoraj zakuhala afera v slovenskem taboru, mlajši od bratov Dragić pa je uspel rešiti vsaj klubski status. V minuli sezoni je igral v Španiji, zdaj se seli v Dalmacijo.

Okrepil bo KK Split, v Dalmaciji kljub temu, da v zadnjem obdobju niso več konkurenčni za vrh na Jadranu, še vedno obožujejo košarko. Dragić je pomembna okrepitev za moštvo, ki naj bi se borilo za obstanek v ligi ABA.

Medtem sta zadnji pripravljalni tekmi pred sezono odigrala tudi Cedevita Olimpija in Ilirija. Zmaji so drugi dan zapored gostovali v Italiji in tesno izgubili proti Trevisu (73:79), najbolj uspešna sta bila centra. Nikos Chougkaz je dosegel 14 točk, Thomas Kennedy eno manj.

Bolj uspešna je bila na generalki za sezono Ilirija, ki je v Tivoliju premagala madžarski Pecs s 95:81. Izkazal se je Wendell Green z 22 točkami, Robert Jurković jih je dodal 15.