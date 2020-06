Zoran Dragić veliki junak uspeha Baskonie

Valencia – Zoran Dragić je bil z 21 točkami najučinkovitejši strelec polfinala na zaključnem turnirju španskega košarkarskega prvenstva, za nameček pa se je veselil zmage njegove Baskonie v dvoboju z domačo Valencio s 75:73. V drugem dvoboju je Barcelona ugnala Burgos z 98:84 in se bo v torek ob 20. uri (vnovič brez gledalcev) pomerila z Baskonio za naslov prvaka, na katerega čaka od leta 2014. Baski so zadnjič osvojili šampionsko lovoriko leta 2008 pod imenom Tau Ceramica.



Dragić je z odlično igro v drugi četrtini preporodil svoje moštvo, konec tekme pa je pričakal z metom za dve točki 5:5, za tri 2:3, prostimi meti 5:6, 4 skoki in 1 asistenco v 25 minutah igre. Pri Baskonii je izstopal še gruzinski krilni center Tornike Šengelia (17), pri Valencii je bil najučinkovitejši belgijski branilec Sam Van Rossom s 14 točkami.



Barcelona si je priigrala gladko zmago v drugem polčasu, ki ga je dobila s 55:43. Nikola Mirotić je dosegel 18 točk v 17 minutah, Kyle Kuric je pristavil 16 točk, pri poražencih je bil najučinkovitejši brazilski branilec Benite s 16 točkami. Katalonci so se v Valencii že pomerili z Baskonio, v skupinskem delu tekmovanja so zmagali z 81:75.