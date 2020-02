Zvezda Luke Dončića sije vse močneje

Luka Dončić, ki bo 28. februarja praznoval 21. rojstni dan, si bo delil slačilnico s člani prve peterke. FOTO: Jonathan Daniel/Afp

Slovenski asbo v ponedeljek (ob 2.00) postal drugi Slovenec po(2018) z nastopom na tekmi zvezd All-Star v košarkarski ligi NBA. Član Dallas Mavericks v Chicago prihaja kot eno največjih imen , v središču pozornosti pa je bil že na tekmi vzhajajočih zvezd, ki pa je bila zgolj uvertura v spektakel v dvorani United Center.V teh dneh se v svetovni košarki vse vrti okrog tekme zvezd. Na domačih tleh bomo sicer dobili zmagovalca v pokalu Spar, že nekaj ur kasneje pa bo veliko slovenskih navdušencev košarke spremljalo vragolije zdajšnjih in bodočih velikanov košarke, med katerimi bo Dončić začel tekmo v prvi peterki moštva LeBron.V ekipo ga je, kot kaže že ime, izbral, košarkar Los Angeles Lakers, ki je bil sploh edini, ki je v glasovanju za tekmo zvezd, ki je potekalo med božičem in 21. januarjem, prejel več glasov (6,27 milijona) kot slovenski košarkar (6,11). Zvezda še vedno 20-letnega Ljubljančana torej sije vse močneje, v soju luči pa se bo v Chicagu skušal izkazati z atraktivnimi podajami in »cirkuškimi« meti ter predvsem uživati v svojem prvem (od mnogih?) nastopu na tekmi največjih košarkarskih imen na svetu.Letošnja izdaja tekmovanja se bo poklonila enemu največjih vseh časov,. V tem pogledu bo spremenjen tudi format same tekme. Ta bo v vsaki četrtini potekala od izida 0:0, po treh četrtinah pa bodo sešteli vse točke in igrali še nekaj malce bolj resnih minut košarke za naziv končnega zmagovalca. To bo postala ekipa, ki bo od končnega seštevka po treh četrtinah igre dosegla postavljeno mejo dodatnih 24 točk kot poklon tragično preminulemu košarkarju.To pomeni, če bo rezultat po treh četrtinah 120:110, bo zmagovalec tekme ekipa, ki bo prva dosegla 144 točk. Nasploh bo vse v znamenju nekdanje številke 24 pri jezernikih. Obe moštvi bosta nosili številke Bryanta in njegove hčerkeMoštvo drugega velikega evropskega zvezdnika(Milwaukee Bucks) bo imelo na sebi dres s številko 24, LeBronovo pa številko 2, ki jo je nosila Bryantova hčerka za svoje osnovnošolsko moštvo.Dončić, ki bo 28. februarja praznoval 21. rojstni dan, si bo delil slačilnico s člani prve peterke LeBronom Jamesom,(LA Lakers),(Houston) in(LA Clippers), med rezervisti pa z(Portland),(Oklahoma City),(Denver),(Indiana),(Philadelphia),(Boston) in(Houston).Ekipo Giannis sestavljajo člani prve peterke Giannis Antetokounmpo,(Philadelphia),(Toronto),(Boston),(Atlanta) in rezervisti(oba Miami),(oba Utah),(New Orleans),(Toronto) in(Milwaukee).Dončić, ki v letošnji sezoni lige NBA v povprečju dosega 28,9 točke, 9,5 skoka in 8,7 podaje na tekmo, je bil na vikendu zvezd dejaven že v noči iz petka na soboto, ko je za ekipo sveta, ki jo je na igrišče popeljal kot kapetan, dosegel 16 točk, vključno z zadetim metom s sredine igrišča.Pred tem je na dobrodelnem dogodku spoznal nekdanjega predsednika ZDA, ki ga je pohvalil in mu dal nekaj košarkarskih nasvetov. A to je bil le začetek. Kaj vse bo 20-letnika dočakalo v teh dneh in predvsem na glavnem dogodku, bo namreč jasno v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah.