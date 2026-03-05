Najboljša novica iz zmajevega gnezda pred nadaljevanjem sezone

Projekt Cedevite Olimpije je stabilen in na trdnih temeljih, temu sledijo tudi poteze vodstva kluba v zadnjih letih. V tej sezoni so zgradili konkurenčno moštvo za sam vrh v evropskem pokalu in tudi regionalni ligi, rezultate pa nadgradili s podaljšanjem pogodbe s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem vse do konca sezone 2027/28.

»Odločitev je bila pravzaprav zelo naravna. Kot trener imam tukaj zelo dobre pogoje za delo. Gre za zdravo in spodbudno okolje – od vodstva kluba in predsednika pa vse do voznika avtobusa. Med nami se je ustvarila odlična kemija. Za nami je lep rezultat, hkrati pa se v Ljubljani in Sloveniji počutim dobro tudi zasebno. Čutim pripadnost ter vidim prostor za napredek in razvoj, s katerim se sistematično ukvarjamo,« je uvodoma povedal Mitrović.

Športni direktor Chechu Mulero, Mitrović in direktor Davor Užbinec so tvorci uspehov v zmajevem gnezdu. FOTO: Cedevita Olimpija

Pod vodstvom Črnogorca je Olimpija v tej sezoni naredila velik korak naprej, delo strokovnega štaba se pozna tudi pri razvoju igralcev, ki so tarče boljših, predvsem pa bogatejših evropskih klubov. V tej sezoni to v prvi vrsti velja za Umojo Gibsona, tudi nekaj mladih pa trka na vrata prvega moštva.

»Ponosen sem, da nam je uspelo ustvariti pravo ekipo. Ne govorim samo o dvanajstih igralcih na parketu, temveč o celotni ekipi in štabu. Pri nas ni delitve na vrh in dno – vsi smo eno. Vzpostavili smo sistem igre, morda pa je zame kot trenerja najpomembnejši razvoj igralcev,« je Mitrović še povedal ob sklenitvi nove dolgoročne pogodbe.

Umoja Gibson je prvo ime Olimpije v tej sezoni. FOTO: KZS/m24.si

Za Olimpijo prihaja ob pravem času, v nedeljo v Stožice na prvi tekmi drugega dela lige ABA prihaja Dubaj (17.00), tri dni kasneje sledi še dvoboj osmine finala evropskega pokala z nemškim Chemnitzom (19.00).

Za ključne tekme bodo v zmajevem gnezdu morda dobili še eno okrepitev, previdno optimistični so glede okrevanja Ognjena Jaramaza, ki bi s svojimi izkušnjami lahko predstavljal dodano vrednost v moštvu.