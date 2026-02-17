Jakna za 15.000 in Dončićeva ura za 350.000 dolarjev zvezdi vikenda

Na tekmi zvezd je Luka Dončić igral le za vzorec, poškodba stegenske mišice je bila prikladen izgovor, da je večino večera presedel na klopi in se zabaval z Nikolo Jokićem. Na All-Star vikendu so pod drobnogledom tudi oblačila in dodatki zvezd, Dončić je tokrat dvignil obrvi z obleko, kravato in novo Audemars Piguet Royal Oak uro.

V svoji kolekciji ima Dončić več različnih modelov te prestižne ure, na prvi novinarski konferenci v Los Angelesu pred letom dni je nosil Royal Oak model, oblečen v 18-karatno zlato, vreden okrog 200.000 dolarjev. Tokrat je šel še nekoliko dlje, pokazal je Royal Oak Skeleton model z vidnim mehanizmom, koledarjem, ki se vrti v neskončnost in lepo zunanjostjo, ki je v različnih spletnih prodajalnah na voljo za 350.000 dolarjev, ponekod je cena še za nekaj deset tisoč dolarjev višja.

V njegovi zbirki sta tudi Rolexova modela Daytona in Submariner, ob avtomobilih so ure Dončićeva glavna zbirateljska strast.

Veliko pogledov je s posebno jakno, ki jo je izdelal sloviti oblikovalec Jeff Hamilton, dvignil tudi Karl Anthony-Towns. Hamilton je legenda iz NBA krogov, njegova oblačila je oboževal Michael Jordan, imel je dostop do slačilnice in bil osebni prijatelj najboljšega košarkarja vseh časov.

Towns je nosil posebno jakno, ki je nastala s sodelovanjem Hamiltona in newyorške znamke Aime Leon Dore, ocenjena je na 15.000 dolarjev. Pritegnila je pozornost Jokića, saj ima na hrbtu veliko poslikavo svetega Jurija, ki ubija zmaja. Jokić je Townsu v viralnem videu dejal, da gre za »srbsko« stvar, ameriškemu centru pa se po pričakovanjih niti sanjalo ni, o čem Jokić govori.