  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Jakna za 15.000 in Dončićeva ura za 350.000 dolarjev zvezdi vikenda

Srečanje zvezdnikov lige NBA je tudi prostor, kjer košarkarji z astronomskimi plačami pokažejo, za kaj porabljajo denar. Luka Dončić je navdušil z uro.
Luka Dončić je večino večera preživel v trenerki na klopi. FOTO: Allen Berezovsky/AFP
Galerija
Luka Dončić je večino večera preživel v trenerki na klopi. FOTO: Allen Berezovsky/AFP
Nejc Grilc
17. 2. 2026 | 08:55
17. 2. 2026 | 09:33
2:18
A+A-

Na tekmi zvezd je Luka Dončić igral le za vzorec, poškodba stegenske mišice je bila prikladen izgovor, da je večino večera presedel na klopi in se zabaval z Nikolo Jokićem. Na All-Star vikendu so pod drobnogledom tudi oblačila in dodatki zvezd, Dončić je tokrat dvignil obrvi z obleko, kravato in novo Audemars Piguet Royal Oak uro.

image_alt
Luka Dončić o rekordu: Stotica? Nemogoče, že 73 točk je peklenskih

V svoji kolekciji ima Dončić več različnih modelov te prestižne ure, na prvi novinarski konferenci v Los Angelesu pred letom dni je nosil Royal Oak model, oblečen v 18-karatno zlato, vreden okrog 200.000 dolarjev. Tokrat je šel še nekoliko dlje, pokazal je Royal Oak Skeleton model z vidnim mehanizmom, koledarjem, ki se vrti v neskončnost in lepo zunanjostjo, ki je v različnih spletnih prodajalnah na voljo za 350.000 dolarjev, ponekod je cena še za nekaj deset tisoč dolarjev višja.

V njegovi zbirki sta tudi Rolexova modela Daytona in Submariner, ob avtomobilih so ure Dončićeva glavna zbirateljska strast.

Veliko pogledov je s posebno jakno, ki jo je izdelal sloviti oblikovalec Jeff Hamilton, dvignil tudi Karl Anthony-Towns. Hamilton je legenda iz NBA krogov, njegova oblačila je oboževal Michael Jordan, imel je dostop do slačilnice in bil osebni prijatelj najboljšega košarkarja vseh časov. 

Towns je nosil posebno jakno, ki je nastala s sodelovanjem Hamiltona in newyorške znamke Aime Leon Dore, ocenjena je na 15.000 dolarjev. Pritegnila je pozornost Jokića, saj ima na hrbtu veliko poslikavo svetega Jurija, ki ubija zmaja. Jokić je Townsu v viralnem videu dejal, da gre za »srbsko« stvar, ameriškemu centru pa se po pričakovanjih niti sanjalo ni, o čem Jokić govori.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Vredno branja

Sekulić izbral ekipo, ki se bo borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo

Selektor slovenskih košarkarjev je izbral ekipo, ki se bo konec meseca borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer bi igral tudi Luka Dončić.
16. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Nov format, več tekmovalnosti

Dončić in Jokić na tekmi zvezd skupaj do dveh točk, James izboljšal rekord

Gledalci so tokrat videli bolj resne dvoboje, kar je bila tudi želja vodstva lige. Zmagovalci so si razdelili 1,5 milijona evrov nagrade.
16. 2. 2026 | 07:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vikend zvezd NBA

Luka Dončić o rekordu: Stotica? Nemogoče, že 73 točk je peklenskih

Na tekmi zvezd v ligi NBA sta Nikola Jokić in Luka Dončić znova v ospredju, slovenski as je odgovarjal tudi na vprašanja nekdanjih tekmecev.
Nejc Grilc 15. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vikend zvezd NBA

Tretjič najboljši s strgano tetivo, vodstvo lige NBA razmišlja o kazni

Veteran Portlanda Damian Lillard je tretjič v karieri dobil tekmovanje v metanju trojk, premagal je Kona Knueppla in Devina Bookerja.
Nejc Grilc 15. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Konec ugibanj: Luka Dončić bo nastopil na tekmi All-Star

Ljubljančan je v glasovanju navijačev za izbor igralcev za tekmo vseh zvezd osvojil največ glasov. Pred dobrim tednom si je poškodoval zadnjo stegensko mišico.
14. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Tekma zvezd zanimiva le za dogovore »pod mizo«, tudi Dončić je del težave

Ta konec tedna bo v ligi NBA v znamenju vikenda zvezd v Los Angelesu. Tekma je izgubila pravi naboj, reševanje doslej neuspešno.
Nejc Grilc 14. 2. 2026 | 05:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

Luka DončićNikola JokićkošarkaLiga NBAKarl-Anthony TownsuraAudemars Piguet Royal Oakjaknašport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Umrl avtor enega največjih Madonninih hitov

Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih tekstopiscev, prejel pa je tudi grammyja. Pisal je pesmi za številne znane izvajalke.
17. 2. 2026 | 09:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
O rojaku nič slabega

Cristiano Ronaldo je že kot otrok jokal, če ni zmagal

Bivši portugalski nogometni reprezentant Nani je opisal svojega slavnega rojaka. Z njim je delil slačilnico pri Sportingu, Manchester Unitedu in reprezentanci
17. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Javno mnenje

Kaj pokaže združevanje anket pred volitvami

Tudi če je metodologija izvedena skrbno in pravilno, je lahko ena sama anketa, vzeta iz konteksta, varljiva.
17. 2. 2026 | 09:14
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Intervju

Alenka Kranjac: Petnajst let sem v službi tiho prenašala mobing

Več let je poučevala na šoli, kjer je doživljala mobing. O tem dolgo ni upala spregovoriti, vendar je pisala dnevnik.
Danaja Lorenčič 17. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Kultura  |  Razno
Muzej nedolžnosti

Muzej nedolžnosti po zapletih le prišel na ekrane

Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je posnet kot nadaljevanka v devetih delih.
Peter Rak 17. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Javno mnenje

Kaj pokaže združevanje anket pred volitvami

Tudi če je metodologija izvedena skrbno in pravilno, je lahko ena sama anketa, vzeta iz konteksta, varljiva.
17. 2. 2026 | 09:14
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Intervju

Alenka Kranjac: Petnajst let sem v službi tiho prenašala mobing

Več let je poučevala na šoli, kjer je doživljala mobing. O tem dolgo ni upala spregovoriti, vendar je pisala dnevnik.
Danaja Lorenčič 17. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Kultura  |  Razno
Muzej nedolžnosti

Muzej nedolžnosti po zapletih le prišel na ekrane

Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je posnet kot nadaljevanka v devetih delih.
Peter Rak 17. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo