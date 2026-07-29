Zvezdnica WNBA z zdravo pametjo trn v peti transspolnih športnikov

Košarkarica moštva Indiana Fever Sophie Cunningham je v ZDA postala ena osrednjih oseb razprave o nastopanju transspolnih športnikov v ženskih tekmovanjih. Pred torkovo tekmo lige WNBA proti Seattle Storm se je pred dvorano zbrala skupina njenih podpornikov, ki ji je izrazila podporo zaradi nedavnih izjav o zaščiti ženskega športa.

Udeleženci shoda so nosili transparente z napisi »Hvala, Sophie«, »Stojim za svojimi besedami« in »Ljubezen pomeni tudi resnico«. Med zbranimi je bila tudi velika kartonska podoba košarkarice, ob kateri so se številni fotografirali.

Shod ni minil brez nasprotovanja. V bližini so se zbrali tudi nasprotniki protestnikov z zastavami skupnosti LGBTQ+, zato je dogodek še dodatno izpostavil vprašanja vključevanja transspolnih športnikov v ženske športne kategorije.

Shod so organizirali voditeljica podkasta Brandi Kruse, aktivistka Amy E. Sousa in organizacija Women Are Real. Organizatorji so dejali, da so pred dogodkom prejeli številne kritike in grožnje na družbenih omrežjih, vendar je shod kljub temu potekal mirno.

Razprava se je razplamtela po Cunninghaminem intervjuju za ESPN, v katerem je zavrnila očitke, da sovraži transspolne osebe.

»Nikoli nisem rekla, da sovražim transspolne ljudi. Verjamem v ljubezen do vseh ljudi, vendar verjamem tudi v resnico. Želim zaščititi dekleta v garderobah in v športu, saj se jim ne bi smelo pomeriti z biološkimi moškimi,« je dejala.

Dan pozneje je pred tekmo proti Connecticut Sun svoje stališče še enkrat potrdila.

»Povedala sem, kar sem povedala. Zame je to zdrava pamet. Vedno bom zagovarjala zaščito otrok, predvsem deklet v športu. Nisem posebej politična oseba, imam pa svoja prepričanja in vrednote. Nikogar ne sovražim in verjamem, da je prostor za vse.«

Njene izjave so odmevale precej dlje od košarkarskih igrišč. Podprli sta jih nekdanja plavalka Riley Gaines in nekdanja direktorica športnega podjetja Jennifer Sey, nanje pa so se sklicevali tudi nekateri republikanski politiki v razpravah o zakonodaji glede nastopanja transspolnih športnikov.

Podporo Cunninghamovi je izrazila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je dejala, da »moški ne sodijo v ženski šport«, in ocenila, da je odziv kritikov na besede košarkarice pretiran.