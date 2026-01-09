Ko Dončić in LeBron dosežeta povprečje, so Lakers nepremagljivi

Košarkarji Los Angeles Lakers sodijo med najbolj nepredvidljiva moštva v ligi NBA. V izenačenih končnicah ne poznajo poraza, ko izgubljajo, pa je razlika po pravilu višja od 10 točk. Nenavadna statistika gre na račun izkušenih zvezdnikov, v prvi vrsti LeBrona Jamesa, ki pred drugimi prepozna, kdaj je vrag odnesel šalo. »Na parketu se še vedno učimo, kako najbolje sodelovati. Žal mi je izgubljenega poletja, zato že celo leto nekako lovimo zaostanek,« sezono, v kateri so doslej večinoma presegli napovedi, opisuje 41-letnik. Pohvalil je tudi igre Luke Dončića.

LeBron James se vrača v kraljevsko formo. FOTO: Stephen Lew/Reuters

O sodelovanju slovenskega zvezdnika in ameriškega veterana, ki se počasi spogleduje s koncem kariere, je bilo zapisanega veliko, tudi špekulacije o skrhanih odnosih in nevoščljivosti LeBrona. V zadnjih tednih na igrišču kažeta, da znata poiskati skupni jezik. »Z LeBronom je fenomenalno igrati, je eden najboljših vseh časov. Takoj razume, kako se prilagoditi položaju, na igrišču lahko naredi vse. Počaščen sem, da se lahko učim od njega,« o delovanju dvojca pravi Dončić. Pomaga tudi jasno določena hierarhija v moštvu, za kar ima James veliko zaslug: »Dončić se ne rabi prilagajati nikomur, je 26-letni superzvezdnik in temelj naše franšize, ki igra odlično. Naša naloga je, da se prilagodimo njegovi igri in mu na igrišču pomagamo po svojih močeh. To velja za vse v moštvu.«

LeBron James v karieri na tekmo v povprečju doseže 26,9 točke, Luka Dončić pa 28,9 točke. Ko oba dosežeta svoje povprečje, Los Angeles Lakers v tej sezoni še ne poznajo poraza.

Ko LeBron in Luka igrata dobro, Los Angeles zmaguje. Lakers so dobili vseh sedem tekem v tej sezoni, ko sta oba zvezdnika dosegla vsaj 25 točk. Po odsotnosti zaradi težav z išiasom se James vrača v vrhunsko formo, na parketu ne porabi toliko žog kot v minulih sezonah, bolj učinkovito izkorišča tudi prostor, ki ga odpirajo prodori in inovativne podaje Dončića. »Sinergija, ki jo kažeta v zadnjih tekmah, je nekaj posebnega. Zelo me veseli, da se razumeta, vsako tekmo izgledata bolje,« je z videnem v prvih dneh novega leta zadovoljen trener J. J. Redick.

Osnova vrhunski talent

Na dober večer so Jezerniki lahko eno najboljših moštev v ligi, ko jim ne gre, se njihove težave zdijo nerešljive. Pred strokovnim štabom je zahteven izziv, kako po vrnitvi Austina Reavesa po poškodbi iz zvezdnikov iztisniti toliko, da težave v obrambi ne bodo prišle do izraza. »Za zmage v rednem delu sezone je potrebno veliko energije, do uspeha v končnici je še težje priti. A dejstvo je, da se vse začne z vrhunskim talentom in tega imamo v naši ekipi dovolj. Austin, Luka in LeBron so zvezdniki, seveda vsi želijo igrati z žogo v rokah, a so vedno bolj pripravljeni tudi na male stvari, ki prinašajo naslove,« je pred nadaljevanjem optimistično razpoložen Redick.

V napornem razporedu, v prihodnjem tednu jih znova čakajo štiri tekme (Sacramento, Atlanta, Charlotte, Portland), lahko energijo črpajo tudi iz ognjevitega značaja trenerja, pri katerem porazi ne pridejo v poštev.