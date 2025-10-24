Zvezdnik, ki je zamenjal Dončića, bo do konca kariere nosil očala

Za košarkarje Dallasa se nova sezona ni začela spodbudno, v teksaškem obračunu jih je San Antonio nadigral s kar 125:92. Blestel je francoski zvezdnik Victor Wembanyama, ob njem je bil nemočen tudi Anthony Davis, ki je v Dallas prišel kot eden najboljših obrambnih igralcev v ligi NBA.

Poleti je zvezdnik, ki je bil udeležen v menjavo za Luko Dončića, naletel na nenavadno težavo. »Po koncu vsake sezone opravim temeljit zdravniški pregled, nekakšno generalko, kjer pregledajo, kaj se dogaja z mojim telesom. Tako so ugotovili, da je moje oko poškodovano in da potrebujem operacijo,« je pojasnil Davis.

Do poškodbe je prišlo 2. aprila, ko ga je s komolcem nehote zadel soigralec Daniel Gafford. »Zdravniki so morali z operacijo popraviti zrklo, zato bom do konca kariere moral igrati z zaščitnimi očali. Ne boste me videli v takšnih, kot jih je imel Horace Grant (navduševal je z barvnimi očali, op. p.), bom pa moral na vsaki tekmi imeti zaščito. Moj vid je sicer 100-odstoten, nimam težav,« je še pojasnil Davis.

Davis je bil z 22 točkami najboljši strelec Dallasa, a je ostal v senci Victorja Wembanyame. FOTO: Stacy Revere/AFP

Na prvi tekmi Dallasa je bil pod drobnogledom tudi težko pričakovani debi Cooperja Flagga v ligi NBA. Dosegel je 10 točk in 10 skokov, trenerja in soigralce je prepričal z odločno in agresivno igro, čeprav mu met ni stekel (4/13 iz igre), sam pa ni bil navdušen: »Jasno je, da nisem igral ravno dobro, boli, da smo s porazom začeli sezono, a moramo biti osredotočeni le na naslednjo tekmo.«

Dallas bo v noči na soboto gostil Washington (2.30), uro in pol kasneje druga tekma sezone čaka tudi Dončića, LA Lakers se bodo pomerili z Minnesoto.