Zvezdnik s sporočilom za Dončića: Kaj pričakuješ, piškot? Nikar!

V ligi NBA se je odštevanje do začetka končnice že začelo, pogovorne oddaje so kot vselej polne debat o možnostih Los Angeles Lakers v seriji s Houstonom. Večina analitikov je mnenja, da se bo končnica za Jezernike hitro končala, Iman Shumpert, ki je leta 2016 s Clevelandom postal prvak, pa je šel še korak dlje in poslal sporočilo Luki Dončiću.

»Po mojem mnenju je jasno, da se iz njegove vrnitve ne more izcimiti nič dobrega. Če že tvegaš z vrnitvijo, mora biti na koncu tunela vidna luč. Kaj Luka pričakuje, da bo dobil, če se vrne na parket? Piškot? Nikar naj tega ne počne, če LeBron James, Austin Reaves in Luka niso v polni formi, v končnici Los Angeles tako ali tako nima možnosti,« je prepričan Shumpert.

Dodal je še, kakšen je najverjetnejši scenarij: »Poslabšal bo poškodbo mišice in podaljšal rehabilitacijo.« Čas okrevanja sicer Dončića ne skrbi preveč, čaka ga dolgo poletje, ki bo lahko namenjeno rehabilitaciji.

Z igralcem, ki je največji pečat pustil v New Yorku in Clevelandu, se je strinjal tudi voditelj Alan Hahn: »Luka si želi narediti vse, kar je v njegovi moči, da se za tekmo ali dve vrne v igro, to želiš videti od svojega zvezdnika in to o njem pove veliko. A vendar se strinjam, da imajo Lakers malo možnosti za uspeh. Potrebovali bi odličnega DeAndreja Aytona, to pa bo težko.«

Stavnice so Jezernike že odpisale, za vsak vplačani evro na naslov prvaka Los Angeles Lakers bi jih prejeli kar 151.