Zvin gležnja ustavil Luko Dončića in Dallas

Ljubljana - Tretja tekma končnice dvoboja med Dallasom in LA Clipperas se ni izšla po željah Luke Dončića in teksaškega moštva. Poškodbo gležnja je staknil v tretji četrtini, tudi oskrba v slačilnici pa Dončiću ni pomagala. Po nekaj minutah zadnje četrtine je končal dvoboj, v katerem je ob slabem metu (4:14, za tri 6:1) sicer dosegel svoj 18. trojni dvojček v sezoni (13 točk ter po 10 podaj in skokov), a je Dallas drugič izgubil (122:130) in v zmagah zaostaja z 1:2.