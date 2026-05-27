Prvi popravni izpit Primorcev in Prekmurcev

Le še ena neznanka je ostala v 1. SNL za konec sezone: kdo bo 10. prvoligaš? Odgovor bo znan v nedeljo, toda današnja prva tekma dodatnih kvalifikacij v Ajdovščini (17.00) bo lahko že izluščila favorita. Primorju je šel na roke drugoligaški triler, v katerem je krajšo potegnila Nafta. Kako se bodo odzvali Lendavčani po izgubljeni bitki, potem ko so imeli napredovanje med najboljše na dlani?

Zgodovina dodatnih kvalifikacij ni po godu drugoligaškim izzivalcem. V dosedanjih 25. kvalifikacijskih izvedbah so prvoligaški klubi svoj status med najboljšim potrdili z 19. zmagami, zadnji drugoligaš, ki je bil uspešen, je bila Gorica v sezoni 2019/20. Izločila je Triglav.