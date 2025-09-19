Tetteh dvakrat v polno za zasuk v Kidričevem, dober štart Đalovića

Mariborski nogometaši so zmagali tudi na drugi tekmi pod vodstvom Radomirja Đalovića. V Kidričevem so prejeli prvi gol, potem pa uprizorili zasuk proti Aluminiju. V soboto bo ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom, v nedeljo zvečer čaka Celjane gostovanje v Ajdovščini, kar bo za ekipo Alberta Riere generalka pred štajerskim derbijem v Ljudskem vrtu, nakar bodo začeli nastope v konferenčni ligi.

1. SNL, 9. kolo:

Petek:

Aluminij – Maribor 1:3 (Saitoski 7./11 m, Bloudek 62.; J. Repas 26., Tetteh 36., 53.)

Sobota:

Olimpija – Bravo (17.30)

Domžale – Koper (20.15)

Nedelja:

Mura – Radomlje (15.00)

Primorje – Celje (20.15)

Tetteh junak zmage

V Kidričevem, kjer so gledalci napolnili tribune, sta Aluminij in Maribor prikazala zanimiv obračun. V prvem polčasu je bila boljša gostujoča zasedba, v drugem pa sta obe nizali priložnosti, na koncu pa so se veselili izbranci Đalovića, ki je tako vpisal še drugo zaporedno ligaško zmago na klopi Maribora. Za vijolične je to 11. zmaga na 17. tekmi v Kidričevem.

Maribor, ki je še tretjo tekmo zapovrstjo začel z enako začetno enajsterico, je sicer odločno začel tekmo, toda že v peti minuti so domači, tokrat brez kaznovanega Wisdoma Suleja, prišli do enajstmetrovke, potem ko je Adriano Bloudek v roko zadel gostujočega nogometaša Omarja Rekika. V sedmi minuti je z bele pike streljal Emir Saitoski in zelo zanesljivo zadel za 1:0.

Gostje, ki so še pogrešali kaznovanega Orpheja Mbino, so bili več pri žogi, a prvič nevarneje zagrozil šele v 21. minuti, ko je Matjaž Rozman ukrotil strel Jana Repasa. Prav slednji pa je v 26. minuti poskrbel za izenačenje, ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel v spodnji kot Aluminijevih vrat. Repas je deset minut pozneje vpisal še podajo, ko je z desne strani podal pred gol do Benjamina Tetteha, ta pa je iz bližine dosegel svoj šesti gol v sezoni.

Na drugi strani je Behar Feta v 40. minuti poskusil z volejem, a bil nenatančen, Kidričani pa so tudi v uvodu drugega polčasa zapravili obetavno priložnost. Zato pa je svojo novo v 53. minuti izkoristil Tetteh, ko je po dolgi podaji Jana Repasa prišel sam pred Rozmana in ga matiral za svoj sedmi gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.

Feta je v 59. minuti spet preizkusil gostujočega vratarja Ažbeta Juga, ki je svoje delo dobro opravil, le malce zatem pa je Hilal Soudani imel priložnost za 4:1, a je njegov strel z 12 metrov obranil Rozman. V 62. minuti pa so domači znova zmanjšali zaostanek, ko je iz bližine svoj tretji gol sezone dosegel Bloudek. Ta je v mrežo pospravil odbito žogo po novem strelu Fete.

Priložnosti so se še naprej vrstile, v 69. minuti je po novi Repasovi podaji sam pred Rozmana prišel Sheyi Ojo, a je bil domači vratar uspešnejši, tako kot ob poskusu Nejca Viherja. V 78. minuti se je izkazal tudi Jug po močnem strelu Ivijana Svržnjaka od daleč, sledilo je še nekaj strelov na obeh straneh, Mark Španring pa je v 90. minuti s prostega strela precej z leve strani zadel še zgornji del prečke.