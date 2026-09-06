Maribor z igralcem več ni znal streti Mure

Nogometaši Maribora in Mure so se v 8. krogu 1. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1. Zadnja tekma bo med Celjem in Koprom.

Maribor je v Ljudskem vrtu, v katerem so bile zaradi kazni tribune še zadnjič prazne, gostil Muro in računal na nove točke proti predzadnji ekipi lige. Toda soboška zasedba, ki se je tako kot Olimpija že poslovila od pokalnega tekmovanja, obenem pa na zadnjih petih tekmah štirikrat izgubila, je odnesla točko. Pa četudi je od 54. minute imela igralca manj, saj je bil izključen Aljaž Zalaznik. Strelca sta bila Isaac Mulowati za domače v 2. minuti in Niko Kasalo za goste v 44.