Osuji s hat-trickom popeljal Aluminij do prve zmage

Nogometaši Radomelj so v 5. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Aluminiju z 1:3. Igralci pa so so izgubili z Muro z 1:2. Poteka tekma med Koprom in Bravom.

Kidričani so v Domžale prišli z zadnjega mesta na lestvici in kot edina ekipa brez zmage. Toda izbranci Jureta Arsića so tokrat temelje prvi zmagi postavili v prvih 26 minutah, ko je Bede Osuji trikrat zatresel mrežo Radomelj. Te so kljub boljši prvi polovici drugega polčasa – v drugi so že igrale z igralcem manj - ostale praznih rok in pri štirih točkah. Eno več imajo po novem današnji tekmeci.

Gosti, ki so tokrat v obrambi pogrešali kaznovanega Matijo Bobna, so povedli v osmi minuti. Takrat je Osuji močno streljal z dobrih 20 metrov, domači vratar Samo Pridgar je bil sicer na žogi, a jo slabo zadel pri poskusu izbijanja, tako da je končala za njegovim hrbtom.

Osuji je znova udaril v 15. minuti, ko je Dino Šimunić poslal dolgo žogo za hrbet radomeljske obrambe, pravočasno je do nje stekel Osuji in nato v dvoboju ena na ena znova matiral Pridgarja.

Kidričani so bili še naprej konkretnejši, tudi Bamba Susso je prišel do zaključnega strela, na drugi strani pa se domači sprva v veliki vročini niso najbolje znašli. Po odmoru za osvežitev je Osuji po podaji Petra Petriška dopolnil hat-tric", ko je Pridgarja premagal z nizkim strelom z 12 metrov.

Za nameček je moral domači trener Ivan Vukomanović že po pol ure zamenjati poškodovanega Bineta Anželja v že tako načeti obrambni liniji, so pa nekaj upov na ugodnejši razplet domači obudili v 42. minuti, ko je Antonio Bosec stekel v prazen prostor in ugnal Florijana Raduho.

Mlinarji so pričakovano odločneje začeli drugi polčas, pritiskali, Vukomanović je napad osvežil z Josipom Balićem in Jašo Martinčičem, prav slednji je imel v 60. minuti tudi lepo priložnost, a zadel Vita Težaka.

Vseh upov po preobratu pa je bilo konec v 66. minuti, saj je Andrej Pogačar z namernim prekrškom ustavil protinapad Aluminija, Mihael Antič pa mu je pokazal rdeči karton in predčasno pot v slačilnice.

Številčno premoč bi lahko Aluminij kronal v 76. minuti, ko je bil sam pred Pridgarjem Murat Bajraj, a žogo poslal malo mimo vrat, tako kot v 80. še en rezervist Adriano Bloudek. Kidričani so zatem bolj ali manj mirno tekmo pripeljali do zanje srečnega konca.

Mura s polnim plenom

Nogometaši Brinja Grosupljega so v 5. krogu Prve lige Telemach izgubili z Muro z 1:2 (0:1). Nogometaši Mure so se po dveh porazih, ki sta sledila spodbudnemu začetku sezone s točko v Celju in zmago proti Olimpiji, vrnili v zmagovalne tirnice. V Grosupljem so premagali Brinje in se s sedmimi točkami povzpeli v zgornji del lestvice Prve lige Telemach.

Mura je za razliko od zadnjih dveh tekem, na katerih je prejela kar osem zadetkov, tokrat igrala bolj zbrano in organizirano v obrambi, tako da so domači redko prišli do priložnosti.

Mura je bila uspešna na gostovanju. FOTO: instagram

Muro je dvakrat ogrozil le Enej Marsetič, vendar se v obeh primerih v prvem polčasu ni najbolje znašel. Najprej je slabo sprejel žogo v kazenskem prostoru, drugič pa je dva metra pred golom zgrešil žogo oziroma se je dotaknil le toliko, da je šla mimo vrat.

Mura je povedla v 18. minuti, ko je prosti strel z roba kazenskega prostora natančno izvedel Simon Butić, do povišanja vodstva v drugem polčasu pa je imela še nekaj izjemnih priložnosti za zadetek.

Domači vratar Jaka Zrnec je ubranil poskusa ena na ena s Kenanom Kurtovićem in Nikom Kasalom, slednji pa je tik pred zadetkom za 2:0 stresel še vratnico.

Vratar Zrnec je bil pri strelu Kasala v 66. minuti brez moči, saj je napadalec gostov v kazenskem prostoru meril natančno in udaril močno, tako da je žoga končala tik pod prečnikom.

V zaključku tekme je domači strateg Goran Marković krenil na vse ali nič, napadalna različica Brinja pa mu je prinesla zgolj častni zadetek, ki ga je v 87. minuti iz neposredne bližine zabil Ivan Krolo.