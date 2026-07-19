Zahović in Milanič nista začela zmagovito

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem krogu Prve lige Telemach v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0. Nogometaši Maribora, ki imajo na direktorskem mestu spet Zlatka Zahovića in na trenerskem Darka Milaniča, nove sezone niso začeli po pričakovanjih svojih navijačev, ki so v velikem številu pripotovali k sosedom v Kidričevo. Pokazali so sicer precej boljši pristop kot v prejšnji sezoni, a jim je v igri marsikaj manjkalo, predvsem to velja za njihov napad.

Večji del tekme so imeli terensko premoč, še posebno je bila ta izrazita v prvem polčasu, toda napadali so jalovo. Nekaj priložnosti so sicer imeli, toda premalo za ekipo, ki ima v novem prvenstvu visoke ambicije. Sam začetek tekme je napovedal, da bo Maribor videti bolje kot v lanski sezoni. Takoj je prevzel nadzor na igrišču, praktično se je igra odvijala le na polovici Aluminija. Čeprav so Mariborčani z lahkoto prihajali v tekmečev kazenski prostor, pa si veliko lepih priložnosti v prvem polčasu niso pripravili.

V četrti minuti bi se lahko v kazenskem prostoru bolje znašel Dario Vizinger, isti igralec je v 16. minuti poslal žogo v roko Matije Bobna, sodnik Alen Bubek je pokazal na belo piko, a je po ogledu posnetka svojo odločitev preklical. Najlepšo priložnost v prvem delu so si gosti pripravili v 24. minuti, ko je žoga po podaji razpoloženega Isaaca Tshipambe srečno prišla do Tia Cipota, ta je že premagal vratarja Florijana Raduho, toda na golovi črti je veselje Mariborčanov preprečil Rok Schaubach.

Aluminij je do odmora uspel umiriti napade tekmecev, sami pa niso bili nevarni, v 57. minuti pa so si privoščili veliko napako v obrambi, Tshipamba se je znašel iz oči v oči z Raduho, toda ta je njegov strel ubranil. V nadaljevanju pa so gostitelji pokazali zobe tudi v napadu. Matic Vrbanec je v 65. minuti slabo streljal, že v naslednjem pa se je lepa priložnost ponudila Bambi Sussu, njegov strel z glavo je Ažbe Jug ubranil.

V 86. minuti bi Tshipamba vendarle lahko zagotovil tri točke svoji ekipi, po levi strani je prodrl v kazenski prostor, toda namesto, da bi streljal, je nenatančno podajal. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje Grosuplje, Aluminij pa bo svojo tekmo s Celjem zaradi evropskih obveznosti prestavil.