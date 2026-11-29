Nogometaši Olimpije so v 17. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Brinje Grosuplje z 1:0. Zadnja tekma konca tedna je bila derbi v Kopru, kjer so prvaki iz Celja pri vodilni ekipi iztržili točko.

Vodilni Koprčani so na Bonifiki gostili aktualne državne prvake iz Celja, obe ekipi pa sta v domačem prvenstvu v zelo dobri formi, po današnji delitvi točk sta zdaj neporaženi že na zadnjih osmih tekmah. Primorci so v tem času sicer zabeležili eno zmago več, danes pa hkrati prekinili niz treh zaporednih zmag Štajercev.

Pomembnost današnje tekme je v uvodnih 15 minutah pomenila nekoliko previdnejšo igro brez resnih priložnosti na obeh straneh. Več so bili sicer pri žogi Celjani, ki so kazali nekaj več želje po prvem zadetku. V 17. minuti so grofje prišli do prvega zaključnega strela, a je Veton Tusha po predložku Svita Sešlarja preslabo zaključil, da bi resneje ogrozil domačega vratarja Luko Baša.

V 29. je imel prvič resno delo tudi celjski vratar Žan Luk Leban, ko je moral posredovati ob strelu Bassirouja Ndiayeja z roba kazenskega prostora. V 40. je Mark Zabukovnik sicer zatresel koprsko mrežo, a je glavni sodnik David Šmajc z zamudo zapiskal prekršek Celjanov, tako da gol ni obveljal.

Ob koncu polčasa je Šmajc staknil tudi poškodbo, tako da ga je v nevsakdanjem dogodku na nogometnih zelenicah zamenjal četrti sodnik Alen Bubek. Do polčasa so imeli Koprčani še priložnost prek Kamila Manserija, a je žoga v 43. minuti pristala v naročju Lebana, tako da sta zasedbi po precej zadržanih 45 minutah na glavni odmor odšli pri začetnem izidu.

Drugi del so bolje odprli Celjani, sprva se je v 51. minuti žoga po strelu Sešlarja in bloku koprske obrambe odkotalila mimo koprskih vrat, dve minuti pozneje pa so gostje iz knežjega mesta povedli. Tusha je po preigravanju z leve strani žogo poslal pred vrata Kopra, kjer je bil osamljen Armandas Kučys in zadel za 1:0.

V 68. so nevarno zapretili Koprčani. Brown Irabor je streljal z roba kazenskega prostora, žoga se je tudi odbila od Artemijusa Tutyškinasa, a je Leban kljub nekaj težavam posredoval. V 74. je bil na drugi strani strel Kučysa z glavo prešibak. V 81. pa je za izenačenje dvoboja na Obali, v katerem je bilo veliko krajših prekinitev, poskrbel Irabor. Ta je z natančnim strelom v oddaljen vratarjev kot s kakšnih desetih metrov matiral Lebana. Do konca so bili nevarnejši Koprčani, ki so iskali drugi zadetek za preobrat, a je do zadnjega sodnikovega žvižga ostalo 1:1.

Diga junak Olimpije

Ljubljančani so na Dolenjskem dosegli osmo zmago in napredovali na tretje mesto. Grosupeljčani po devetem porazu ostajajo na osmem mestu v 10-članski elitni ligi. Gostitelji so si prvo priložnost priigrali že v četrti minuti. Po bliskovitem nasprotnem (pol)protinapadu je Matija Kavčič z leve strani lepo zaposlil Nikolo Jovičevića, njegov strel z desetih metrov pa je v zadnjem trenutku blokiral Davit Kobouri.

Črnogorski napadalec v dresu dolenjske ekipe se je le pet minut kasneje znova znašel v lepi priložnosti, tudi tokrat je njegov strel deloma zaustavil Marko Ristić, nato pa je posredoval še vratar Matevž Vidovšek. V nadaljevanju se je igra v glavnem odvijala med obema kazenskima prostoroma. Uvodoma dokaj rezervirana Olimpija je prvič nevarno zagrozila v 27. minuti, ko se je po kombinirani akciji v lepi priložnosti znašel Kristjan Bendra, njegov strel s petih metrov pa je zaustavil domači vratar Jaka Zrnec. Le minuto kasneje je po kotu z leve strani in strelu z glavo Dina Kojića žoga zletela mimo desne vratnice grosupeljskih vrat.

Olimpija je bila znova nevarna v 34. minuti, strel Roberta Miškovića nekoliko z desne strani pa je suvereno zaustavil Zrnec. Tik pred odhodom na veliki odmor so Ljubljančani izpeljali nasprotni napad, strel Indrita Tucija pa je v zadnjem hipu blokiral Samo Matjaž. Po kotu je ljubljanska zasedba prek Kojića dosegla gol, a je bil razveljavljen zaradi predhodnega prekrška Jana Gorenca.

Nogometaši iz slovenske prestolnice so v začetku druge polovice tekme zapravili imenitno priložnost za vodstvo, potem ko je žoga po strelu Antonia Marina švignila mimo desne vratnice. V nadaljevanju se je tekma lepo razživela. Gosti so si v 57. in 58. minuti priigrali dve lepi priložnosti, najprej so domači branilci blokirali strel Marina, po kotu z leve strani pa je strel Ristića s šestih metrov z refleksno obrambo zaustavil Zrnec.

V 62. minuti sta se lepi priložnosti ponudili na obeh straneh. Najprej je strel Dominika Ivkića z glavo končal prek vrat, v isti minuti pa se je v lepi priložnosti znašel tudi Kojić, po njegovem strelu pa se je znova izkazal Zrnec. V 78. minuti je dlani domačega vratarja ogrel tudi rezervist Marko Brest, Zrnec pa je štiri minute kasneje le kapituliral. Po kombinirani ljubljanski akciji je Jošt Urbančič poslal oster predložek z leve strani, na pravem mestu pa se je znašel Portugalec Diga in po strelu z desne strani zadel za 1:0 ter postavil končni izid na dvoboju.