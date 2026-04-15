  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Celje potrdilo šampionsko formo, nemočni Olimpiji se Evropa izmika

V knežjem mestu enosmerni promet in zmaga grofov, ki so si praktično zagotovili tretji naslov državnega prvaka. Bravo v drugem polčasu strl odpor Primorja.
Celjani so se veselili sladke zmage proti Olimpiji. FOTO: instagram/NK Celje
Galerija
Celjani so se veselili sladke zmage proti Olimpiji. FOTO: instagram/NK Celje
P. Z., STA
15. 4. 2026 | 18:44
15. 4. 2026 | 20:48
7:23
A+A-

Za derbi sta potrebna dva, a na štadionu Z'Dežele je igralo samo eno moštvo. Celjani so naredili še en veliko korak proti tretjemu naslovu državnih prvakov, potem ko so z 2:0 premagali bledo branilko naslova Olimpijo, ki so ji ob koncu neizenačene tekme hrbet obrnili tudi Green Dragons. V 40. minuti je po lepi podaji Svita Sešlarja uvodni zadetek dosegel Armandas Kučys. Na 2:0 je na začetku drugega dela povišal Nikita Josifov. Spet je bil podajalec odlični Sešlar. Razmerje v strelih je bilo 23:10, v kotih 5:1. Nogometaši Brava pa so pred tem po preobratu premagali Primorje z 2:1 in na lestvici prehiteli mestne tekmece, ki se jim šest tekem pred koncem evropska vstopnica vse bolj izmika.  

Celjani so dobro formo zadnjega obdobja potrdili še z zmago proti Olimpiji. Ta je bila za izbrance Vitorja Campelosa peta zaporedna, obenem pa jih je pripeljala tik pred potrditev državnega naslova. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 13 točk prednosti, kar pomeni, da lahko že konec tedna – s porazom Kopra in/ali zmago v Murski Soboti – potrdijo svojo tretjo zvezdico.

Olimpijo pa do konca sezone čaka še ogorčen boj za drugo in tretje mesto, ki bosta še vodili v evropska tekmovanja. Za drugim zaostaja za šest, za tretjim pa za točko.

Celjani so bili boljši od Olimpije. FOTO: instagram/NK Celje
Celjani so bili boljši od Olimpije. FOTO: instagram/NK Celje

Celjani so imeli prvo lepo priložnost v osmi minuti, ko je Nikita Josifov žogo nekoliko z leve strani kazenskega prostora že poslal mimo Matevža Vidovška, a zadel vratnico. Pozneje je tudi Olimpija prišla do treh strelov, ki pa niso bili posebej nevarni.

Nevarnejši je bil poskus Maria Kvesića od daleč v 21. minuti, vendar je ljubljanski vratar Vidovšek dobro reagiral. Pet minut pozneje je Armandas Kučys po novi obetavni akciji zadel le zunanji del mreže ljubljanskih vrat, Milot Avdyli pa je v 36. minuti po novi podaji razpoloženega Kvesića spet poskrbel za precej Vidovškovega dela.

V 40. minuti pa so gostitelji prišli do zasluženega vodstva. Sešlar in Kučys sta izvedla dvojno podajo, litovski napadalec pa je nato z roba kazenskega prostora z nizkim strelom zadel za 1:0.

Alex Blanco je v drugem polčasu kot prvi poskusil srečo, vendar grešil celjska vrata, že v nasprotnem napadu pa so Celjani v 49. minuti izpeljali imenitno akcijo za podvojitev prednosti. Juanjo Nieto je podal nizko podajo v globino v kazenski prostor, tam je Sešlar s peto žogo oddal do vtekajočega Josifova, ta pa je nato zadel za 2:0.

V 51. je Kučys s strelom od daleč zadel še vratnico ljubljanskih vrat, pozneje pa so domačini držali žogo in na videz brez težav nadzorovali dogajanje. Kučys je še enkrat poskusil v 60. minuti, malce za njim še Avdyli, nato dvakrat Damjan Vuklišević, izid pa je ostal nespremenjen.

V 69. minuti je Dino Kojić poskusil od daleč na drugi strani, toda tudi on za več kot meter zgrešil cilj, Diga pa je po nekaj odločnejših minutah gostov zadel vratnico iz bližine malce z desne strani. Domači pa so hitro spet uveljavili svojo igro in do konca tekmecem niso dopustili ničesar več. Ob koncu je bilo nekaj živčnosti, zaradi katere je predčasno tekmo končal Vuklišević.

Preobrat v Stožicah

Tako Bravo kot Primorje sta si želela poln izkupiček. Prvi zaradi boja za evropska mesta, drugi pa za lov na osmo mesto, ki neposredno ohranja prvoligaški status. Po preobratu pa so se veselili Šiškarji, ki so še šestič zapovrstjo ostali neporaženi, pri tem pa vpisali peto zmago in se točkovno izenačili s tretjeuvrščenim Mariborom. Primorje pa je v vse težjem položaju po tretjem zaporednem porazu in sedmem na zadnjih osmih tekmah.

Čeprav so Šiškarji nekoliko bolje začeli, pa so Ajdovci povedli v 12. minuti po lepo izpeljani akciji. Po dvojni podaji z Rogerjem Murillom je Elian Demirović ob precej statični obrambi Brava prišel približno do 12 metrov od gola in z nizkim strelom ukanil Uroša Likarja.

V 22. minuti so imeli tudi Ljubljančani izvrstno priložnost za izenačenje, ko je iz bližine streljal Nathan Monzango, ajdovski vratar Patrik Mohorović pa se je izkazal s pravočasnim posredovanjem. Slednji je bil na mestu tudi v 35. minuti po poskusu Divina Omoregia kar precej z desne strani kazenskega prostora.

Domači strateg Aleš Arnol je za drugi polčas vpoklical svoja standardna krilna igralca Venusta Baboulaja in Jakoslava Stankovića, Bravo pa je imel v 51. minuti prvo priložnost v drugem polčasu, vendar je Martin Pečar meril malce previsoko s 15 metrov.

Nogometaši Brava so se veselili treh točk. FOTO: instagram/NK Bravo
Nogometaši Brava so se veselili treh točk. FOTO: instagram/NK Bravo

Je pa Pečar v 55. minuti prispeval podajo za zadetek Brava, a tudi ta ni obveljal, saj so sodniki dosodili igranje z roko. Fallou Faye je namreč žogo zadel z glavo, a jo poslal v svojo roko, od nje pa se je odbila v mrežo.

Bravo je imel terensko pobudo, igralci Tončija Žlogarja pa se bolj ali manj branili. Če so dotlej obrambne naloge opravljali solidno, pa se pri tem niso izkazali v 72. minuti. Luka Lukanić je namreč poslal žogo z desne strani pred vrata, kjer so se branilci Primorja in vratar zgolj gledali, tako da je Gašper Jovan povsem neoviran prišel do žoge in jo iz bližine poslal v mrežo za 1:1.

Takoj zatem se je Ajdovcem na drugi strani ponudila lepa priložnost za novo vodstvo, ko je od obrambe pozabljen Nik Jermol streljal v osrčju kazenskega prostora, a tega ni izvedel najbolje. Takoj zatem sta streljala še Sandro Jovanović in znova Jermol, a je ostalo pri 1:1.

Zato pa je v 79. minuti Bravo povedel, ko je Kenan Toibibou s 15 metrov žogo poslal proti mreži, Mohorović pa je bil prekratek, tako da je končala v mreži. Dve minuti pozneje je še Admir Bristrić prišel pred vratarja Primorja, a zadel vratnico. Na svoji desni je sicer imel povsem odprtega Baboulaja pred praznimi vrati. Bristrić je imel takoj zatem še eno veliko priložnost, ko je bil Mohorović na mestu, na drugi strani pa je dvoboj ena na ena med Likarjem in Markom Guličem dobil domači vratar.

1. SNL, 30. kolo:
Torek:
Koper – Maribor 3:1 (Iličić 27. 11-m, Rimac 61., Ndiaye 87.; Reghba 90.; rdeči karton: M'Bondo 91.)
Sreda:
Bravo: Primorje 2:1 (Jovan 72., Toibibou 79.; Demirović 13.)
Celje – Olimpija 2:0 (Kučys 40., Josifov 49.)
Četrtek:
Aluminij – Mura (17.00)
Prost je Kalcer Radomlje.

   

 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice  |  Svet
Tuji mediji o Sloveniji

Kdo po Orbánu? Politico med verjetne glavne motilce EU uvršča Janšo

Ursula von der Leyen je ta teden po Orbánovem porazu takoj predlagala spremembe pravil glasovanja v EU, da bi se izognili prihodnjim ozkim grlom.
15. 4. 2026 | 19:42
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Trump vztraja, da se vojna bliža koncu

Tudi sam ve, da bo pomemben le končni rezultat, to je odpoved Teherana jedrskemu programu.
Barbara Kramžar 15. 4. 2026 | 19:22
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna proti Iranu

Ključ za odprtje Hormuške ožine je v rokah Izraela

Na ameriško pobudo bi lahko izraelska vojska začasno prenehala napade na Libanon.
Boris Čibej 15. 4. 2026 | 18:55
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo