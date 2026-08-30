Kaj takšnega, novinec šokiral in razbil prvake

Nogometaši Brinja Grosupljega so v 7. kolu 1. SNL premagali Celje s 4:1 (1:1). Grosupeljčani so v tekmo z državnimi prvaki vstopili po dveh zaporednih porazih. Toda tokrat so unovčili dejstvo, da so gostje igrali s povsem spremenjeno zasedbo, obenem pa bili učinkoviti, zbrani v obrambi in so zasluženo favoriziranim gostom zadali prvi poraz v tej ligaški sezoni.

Sami pa so splezali z dna lestvice, se točkovno izenačili z današnjim tekmecem, ki pa imajo še dve tekmi v dobrem. Domača zasedba je imela že v uvodu nekaj težav. Že pred tekmo je moral domači strateg Goran Marković iz napovedane začetne enajsterice odstraniti Kevina Benkiča, v deveti minuti pa se je poškodoval še en član obrambe Samo Matjaž.

Na drugi strani je Vitor Campelos po napornem evropskem četrtku v primerjavi s tekmo s Slovanom iz Bratislave zamenjal deset od enajstih igralcev, ki so začeli tekmo, le Papa Daniel je zadržal mesto. So pa gosti imeli terensko pobudo, v 13. minuti tudi zahtevali enajstmetrovko, ko je žoga v roko zadela Tina Levanića, a je niso dobili.

Erik Milošević pa je bil prvi, ki je poskusil pri domačinih, v 17. minuti je poskusil z roba kazenskega prostora, toda Žiga Frelih ni imel težkega dela. Takoj zatem so Celjani ukradli žogo na sredini igrišča in izpeljali hiter protinapad, ki ga je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora učinkovito končal Veton Tusha.

V 22. minuti je nase opozoril mladi celjski nogometaš Tilen Letonja, ki je z lepo podajo poslal Mateja Poplatnika v boj ena na ena z domačim vratarjem Jako Zrnecem, slednji pa je bil uspešnejši. Štiri minute pozneje je izkušeni nekdanji reprezentant Jasmin Kurtić nevarno ogrozil celjska vrata, s strelom z razdalje je le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. V 33. minuti je Jan Kovač pobegnil po levi strani, kot zadnji v obrambi ga je s prekrškom ustavil Damjan Vuklišević, a jo je slednji dobro odnesel le z rumenim kartonom.

V 41. pa so gostitelji izenačili. Po napaki Daniela in mlačnem posredovanju Lukasza Bejgerja in Alphe Diounkouja je z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Nal Lan Koren. Domači so v 50. minuti tudi povedli, ko so prestregli žogo na sredini igrišča, ta je na koncu končala pri Levaniću, ki jo je malce z leve strani ob bližnji vratnici poslal v mrežo za 2:1.

Na 3:1 je s svojim drugim golom na tekmi povišal Koren v 57. minuti po novem hitrem protinapadu gostiteljev, ko je zadel s 13 metrov. Campelos je nato moral reagirati in je hitro posegel po vseh menjavah. Celjanom pa še naprej ni steklo, za nameček se je v 82. minuti poškodoval še Darko Hrka, ki je vstopil kot ena od menjav, tako da so gosti do konca igrali z igralcem manj.

Frelih je v 88. minuti preprečil še višje vodstvo Brinja, a bil v 92. znova premagan, ko je Vuk Vlahović v mrežo potisnil odbito žogo. Grosupeljčani bodo v 8. krogu v soboto gostovali pri Olimpiji, Celjani pa bodo dan pozneje gostili Koper. Državne prvake ob tem v sredo čaka še zaostala tekma 2. kroga v gosteh z Aluminijem.

Tekme 7. kola, petek: Aluminij – Koper 0:1 (Rimac 53.), sobota: Kalcer Radomlje – Olimpija 0:0, Bravo – Mura 2:0 (Nzuzi 30., Kopatin 69.), nedelja: Brinje Grosuplje – Celje 1:4, Nafta – Maribor (20.15).

Zaostala tekma 6. kola, sreda: Aluminij – Celje (20.00), pari 8. kola, petek: Nafta – Kalcer Radomlje (20.15), sobota: Aluminij – Bravo (17.30), Olimpija – Brinje Grosuplje (20.15), nedelja: Maribor – Mura (17.30), Celje – Koper (20.15).