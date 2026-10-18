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Nogomet

Petarda odjeknila v Sežani, kako se bo razpletel derbi v Ljudskem vrtu?

Koprčani so nadigrali Brinje Grosuplje. Ob 18. uri se bo začel štajerski derbi med Mariborom in Celjem.
Josip Iličić je še vedno mojster žoge. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Josip Iličić je še vedno mojster žoge. FOTO: Aleksander Golob
Š. R., STA
18. 10. 2026 | 17:27
18. 10. 2026 | 17:29
3:43
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Nogometaši Kopra so v Sežani v 12. krogu Prve lige Telemach premagali Brinje Grosuplje s 5:0 (2:0). Ob 18. uri derbi med Mariborom in Celjem.

Koprčani so pod Milanom Anđelkovićem na treh tekmah osvojili sedem točk. Zadnje tri so precej zanesljivo osvojili proti Grosupeljčanom, ki so naredili kar nekaj napak v obrambi, v napadu pa niso bili dovolj razigrani za koprsko obrambo. Prvi medsebojni obračun teh dveh tekmecev se je poleti končal z remijem, tokrat pa so Primorci tekmo odločili praktično že v uvodu drugega polčasa.

Koprčani so v svojem začasnem domovanju na Krasu hitro povedli, v četrti minuti je namreč Josip Iličić načel mrežo Jake Zrneca, ko ga je ugnal s približno 11 metrov. Pet minut pozneje so Primorci znova odprli obrambo Grosupeljčanov. Sprva je še kazalo, da se bodo gosti rešili iz začetnega položaja po napaki Dominika Ivkića, ko med drugim Bassirouju N'Diayeju ni uspelo poslati žoge v mrežo, a so domači še naprej pletli pred vrati gostov, na koncu je iz osrčja kazenskega prostora zadel Isaac Matondo.

Koper je v Sežani premagal Brinje. FOTO: Aleksander Golob 
Koper je v Sežani premagal Brinje. FOTO: Aleksander Golob 

Brice Negouai je pozneje po kotu zatresel še prečko grosupeljskih vrat, vendar je sodnik že pred tem prekinil akcijo. Grosupeljčani so bili z izjemo uvoda tekme enakovredni v polju, toda domači vratar Luka Baš ni imel ravno veliko dela. Zato pa je moral Zrnec posredovati približno pet minut pred koncem polčasa, ko je streljal Kamil Manseri, a preveč po sredini vrat.

Grosupeljčani so tudi zaradi poškodb že pred koncem prvega polčasa opravili dve menjavi. Koprčani so dokončno odločili zmagovalca že v 47. minuti, ko je N'Diaye dobil uporabno žogo za hrbtom grosupeljske obrambe, nato pa akcijo tudi uspešno končal za 3:0. Že dve minuti pozneje je bilo 4:0, ko se je po Iličićevi podaji z desne strani pred vrati dobro znašel branilec Filip Bačkulja.

V 53. minuti bi kaj lahko bilo že 5:0, a je dvakrat v isti akciji dobro posredoval Zrnec, zatem pa so se tudi domači zadovoljili z visokim vodstvom in niso več tako intenzivno pritiskali proti vratom gostov. Kljub temu so v 78. minuti po protinapadu Browna Iraborja in Ivkićevem prekršku prišli še do enajstmetrovke, ki jo je v 79. izvedel prav Irabor, a je Zrnec prebral njegovo namero.

Tekma je bila enosmerna. FOTO: Aleksander Golob
Tekma je bila enosmerna. FOTO: Aleksander Golob

Irabor pa se je odkupil v 84. minuti, ko je prišel sam pred gostujočega vratarja in zadel za 5:0. V 89. minuti pa je Ivkić kot zadnji branilec najprej vlekel za dres prodirajočega Iraborja, ga na koncu še spotaknil, po pregledu posnetka pa si prislužil rdeči karton. Takoj zatem je iz bližine spet zadel Irabor, a zadetek ni obveljal.

1. SNL, 12. kolo:
Petek:
Aluminij – Olimpija 0:1 (Kojić 68.)
Sobota:
Bravo – Radomlje 2:2 (Pelko 8., Graonić 78.; Jakupović 15., Malenšek 74.)
Mura – Nafta 0:0
Nedelja:
Koper – Brinje Grosuplje 5:0 (Iličić 4., Matondo 9., N'Diaye 47., Bačkulja 50., Irabor 84.; RK: Ivkić 90.)
Maribor – Celje (18.00)

   

 

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