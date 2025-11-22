V pričakovanju velikega derbija na delu Koper in Celje

Neomejen dostop | že od 14,99€
Za tretjim jesenskim reprezentančnim premorom, v katerem se Sloveniji ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, se nadaljuje tekmovanje v 1. SNL. V 16. kolu se bosta v nedeljo v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Olimpija. Prvi potrebuje zmago, da se približa vodilnemu Celju, druga želi zmanjša zaostanek za vijoličastimi. Danes bo najprej Koper gostil Aluminij, zatem bodo Celjani gostovali v Domžalah.
Prva liga Telemach, 16. kolo:
Sobota:
Koper – Aluminij
Domžale – Celje
Nedelja:
Maribor – Olimpija (15.00)
Primorje – Mura (17.30)
Ponedeljek:
Bravo – Radomlje (17.30)
Komentarji