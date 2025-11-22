V pričakovanju velikega derbija na delu Koper in Celje

Za tretjim jesenskim reprezentančnim premorom, v katerem se Sloveniji ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, se nadaljuje tekmovanje v 1. SNL. V 16. kolu se bosta v nedeljo v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Olimpija. Prvi potrebuje zmago, da se približa vodilnemu Celju, druga želi zmanjša zaostanek za vijoličastimi. Danes bo najprej Koper gostil Aluminij, zatem bodo Celjani gostovali v Domžalah.

Prva liga Telemach, 16. kolo:

Sobota:

Koper – Aluminij

Domžale – Celje

Nedelja:

Maribor – Olimpija (15.00)

Primorje – Mura (17.30)

Ponedeljek:

Bravo – Radomlje (17.30)