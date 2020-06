150 milijonov evrov manj

Ljubljana - Klubi (36) v prvi in drugi nemški nogometni ligi so s koronakrizo izgubili 150 milijonov evrov od televizijskih pravic, poroča revija Kicker. Namesto predvidenih 1,35 milijarde € naj bi si 36 klubov po novem razdelilo 1,2 milijarde € poroča revija, ki se sklicuje na pismo finančne komisije nemške nogometne zveze (DFL).



Pri DFL danes niso bili na voljo za komentar, priznavajo pa, da je prišlo do določenih težav pri izplačilu denarja po prekinitvi bundeslige zaradi koronakrize in da se je DFL pogajala z medijskimi partnerji o izplačilu.



Primanjkljaj se obeta tudi iz drugih mednarodnih marketinških pogodb, za zdaj v višini 60 milijonov €, saj so tudi nekateri partnerji zašli v finančno krizo. Te težave pa se lahko prestavijo tudi v novo sezono, ki še nima določenih okvirov.



Pred vrati je tudi nova prodaja TV-pravic za obdobje od 2021/22 do sezone 2024/25. Nazadnje so bile te pravice prodane za skupno 4,64 milijarde evrov in pri DFL upajo, da bo novi znesek še višji, kar bo klubom omogočilo normalno preživetje.