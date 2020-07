20 milijonov evrov za Davida Alabo?

Nogometna Nemčija je na počitnicah, potem ko je prva med tistimi odmevnimi nogometnimi ligaškimi tekmovanji v Evropi sezono pospravila pod streho. V Münchnu so se veselili nove lovorike, predvsem s sijajnim strelcem Robertom Lewandowskim razgrnili odlično tekmovalno formo v končnici, zdaj pa so že začeli odštevati do avgustovskega nadaljevanja lige prvakov. Po zmagi na prvi tekmi v Londonu proti Chelseaju so si Bavarci na stežaj odprli dveri četrtfinala.



Obenem so včeraj odmevno predstavili veliko okrepitev, reprezentančnega napadalca Leroya Saneja, ki je nazadnje igral za Manchester City, pri Bayernu pa so si ga želeli že dve leti. Toda vseh skrbi še ni konec – nadaljuje se namreč »poker« z odličnim avstrijskim branilcem Davidom Alabo. Pogodbo ima do leta 2021, toda če se v podobnem primeru pri novih podpisih z vratarjem Manuelom Neuerjem in napadalcem Thomasom Müllerjem ni zapletalo, je v primeru pogajanja z Dunajčanom drugače. Želi si namreč višjo pogodbo kot doslej, oziroma vidno mesto v elitnem plačilnem razredu, v katerem sta denimo omenjena Lewandowski in Neuer. Sodeč po nemških virih, tudi po zapisu na spletni strani münchenskega dnevnika TZ, naj bi navzlic koronakrizi avstrijski reprezentant vztrajal pri 20 milijonih evrov na sezono. Omenjenega zneska prvi mož klubske strategije Karl-Heinz Rummenigge ni komentiral, dejal je le: »Karte smo položili na mizo in zdaj je odločitev v rokah Davida in njegovega menedžerja.«