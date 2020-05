40 let od prve lovorike enega od največjih na svetu

Manchester United postal najtrofejnejši klub v Angliji

Decembra 2008 se je skupaj s Cristianom Ronaldom (desno) zavihtel na svetovni klubski vrh na SP v Jokohami. FOTO: Pictures

Na današnji dan pred 40 leti si je pripisal naslov škotskega prvaka trener, tedaj prvi mož stroke Aberdeena.je končal sezono 1979/80 točko pred Celticom in šest točk pred St. Mirrnom, ki ga je pred tem zavihtel med prvoligaše prav Ferguson. Rojenibo letošnjega 31. decembra dopolnil 79 let. Po nogometni izobrazbi je napadalec, napadalno so igrali tudi vsi njegovi klubi, ki jih je vodil.Sir Alex seveda ni blestel le na klopeh omenjenih škotskih klubov. Potem ko je za kratek čas vodil reprezentanco Škotske, je na njegov priromala ponudba. Angleže je prepričal blesteč trenerski CV nekdanjega napadalca, v katerem so bili trije naslovi škotskega prvaka (1980, 1984 in 1985) in zmaga v Uefinem pokalu pokalnih zmagovalcev (1983).Sledila je zgodba o uspehu: ManUtd je med letoma 1986 in 2013, ko ga je vodil Alex Ferguson, osvojil rekordno število lovorik – trinajst v premier league, v letih 1999 in 2008 je osvojil tudi ligo prvakov – in postal najtrofejnejši angleški nogometni klub. Ferguson ima sedem evropskih lovorik, toliko sta jih osvojila le še dva Italijana:in Carlo