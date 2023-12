400 milijonov premalo, Pochettino želi nove okrepitve

Po dveh zaporednih porazih v premier league, zadnjega jim je zadal Everton z 2:0, so modri iz Londona zdrsnili na 12. mesto na prvenstveni lestvici. Po tekmi so stratega Mauricia Pochettina novinarji spraševali, kaj njegova ekipa potrebuje za vzpon forme, Argentinec pa se je ozrl proti prestopnemu roku: »Ne dosegamo zadetkov, enostavno bomo morali biti boljši. Izkoristiti moramo svoje priložnosti, moramo biti bolj agresivni in naloga športnih direktorjev je, da ugotovijo, kaj je mogoče v prihajajočem prestopnem roku.«

Chelsea je od poletja 2022, ko je klub prevzel Tom Boehly, v treh prestopnih rokih za odškodnine namenil več kot milijardo funtov, zgolj v zadnjem prestopnem roku več kot 400 milijonov funtov za kar 13 novih igralcev.

Imeli so nekaj smole s poškodbami, Christopher Nkunku za Chelsea ne igra, okrepitev v konici napada Nicolas Jackson (za 30 milijonov funtov je prišel iz Villareala) pa bolj kot mreže nasprotnikov para živce navijačev.