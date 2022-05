Abramovič zavrnil trditve, da želi zaslužiti s prodajo Chelseaja

Ruski lastnik londonskega nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič je še enkrat zavrnil namige, da se bo obogatil s prodajo kluba. Kot pravi, se ni nič spremenilo v zvezi z njegovo namero, da izkupiček od prodaje nameni v dobrodelne namene, je danes še enkrat preko kluba poudaril Abramovičev predstavnik za stike z javnostmi.

»Vse od najave ekipa gospoda Abramoviča izbira predstavnike različnih organizacij Združenih narodov in velikih globalnih dobrodelnih ustanov, ki jih bo vključila v ustanovitev fundacije in sestavo načrta za izvajanje aktivnosti,« je med drugim sporočil Abramovičev predstavnik.

Chelsea dolguje Rusu dve milijardi evrov

Obenem so v Abramovićevi ekipi zavrnili namige, da je ruski milijarder klub pozval, naj mu vrnejo dana posojila in da naj bi v zadnji minuti zvišal ceno za prodajo kluba. »Je pa gospod Abramovič, s ciljem, da najde dobrega novega skrbnika kluba, vsakega ponudnika opogumljal, naj investira v klub, a tudi v klubsko akademijo, žensko ekipo, obnovo štadiona in naj ohrani delo sklada Chelsea Foundation.«

Roman Abramovič FOTO: Andrew Winning Reuters

Britanska vlada je ob ruski vojaški agresiji na Ukrajino uvedla sankcije in zamrznila premoženje številnim ruskim državljanom, med katerimi je tudi Roman Abramovič. Ena od klubskih skrbi je vrnitev posojil Abramoviču, ki so v zadnjih 19 letih narasla na skupno kar dve milijardi evrov.

»Po sankcijah in drugih omejitvah, ki jih je Združeno kraljestvo naložilo gospodu Abramoviču vse od najave prodaje kluba, je tudi posojilo deležno sankcij Evropske unije, zato je v zvezi s tem treba zahtevati dodatna dovoljenja,« je še dejal Abramovičev predstavnik. Ta dodaja, da Abramovič v tem trenutku nima nadzora in dostopa do teh sredstev in tudi po prodaji bo stanje enako.