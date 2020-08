Abramovičeva zaupnica učinkovito vodi Chelsea

Ljubljana - Ona ne drži le treh vogalov hiše, temveč štiri. Zakaj bi se lastnik Chelseaja Roman Abramovič živciral s tekočim poslovanjem londonskih nogometnih upokojencev, ko pa sam živi bogataško in brezskrbno življenje, kot kakšen upokojenec. Ker pa je zviti Rus in ve, da bi ga moški sodelavci le okradli, je operativne direktorske posle Chelseaja poveril svoji rojakinji Marini Granovskaji.Je neverjetno sposobna, pravijo, omenjajo jo kot najmogočnejšo žensko v mačističnem nogometu, za časa pandemije je nogometnemu velikanu iz Londona v blagajno prinesla več kot 111 milijonov evrov.Začela pa je, seveda je to ženska ...