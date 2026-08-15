Amorim dobil revanšo proti Unitedu, Benjaminu Šešku se izteka čas

Nogometaši Milana so na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone serie A v Vroclavu na Poljskem s 4:2 premagali Manchester United. Angleži so dvakrat vodili, Bruno Fernandes je zapravil enajstmetrovko, nato pa je Milan v drugem polčasu pripravil preobrat. Osrednja figura tekme je bil Gonçalo Ramos, najdražji nakup v zgodovini rdeče-črnih.

Slovenca Benjamina Šeška ni bilo v kadru, pred sezono angleške premier lige se pripravlja po individualnem programu, a naj bi bil nared za prve tekme na Otoku.

Prvo tekmo v letošnji sezoni druge angleške lige je odigral Swansea Žana Vipotnika. Slovenec je ob zmagi Valižanov z 2:1 nad Stoke Cityjem prispeval podajo. Tomi Horvat ni bil v kadru Bristol Cityja, ki je z 0:2 klonil proti Millwallu.

Trener Milana Ruben Amorim je prvič vodil ekipo proti svojemu nekdanjemu moštvu, na klopi katerega se ni proglasil. Manchester United je na pripravljalni tekmi v Vroclavu povedel že v drugi minuti. Po kotu z leve strani je bil v kazenskem prostoru najvišji Harry Maguire in z glavo poskrbel za zgodnje vodstvo Angležev. Milan je nato prevzel pobudo in si pripravil več priložnosti, izenačenje pa dočakal v 37. minuti.

Velik delež pri zadetku Samuela Chukwuezeja je imel Gonçalo Ramos. Portugalec, ki je v Milan prišel kot najdražja okrepitev v zgodovini kluba, je ob svojem neuradnem debiju namesto strela izbral podajo brez pogleda, Chukwueze pa je akcijo dokončal za 1:1.

United bi lahko še pred odmorom znova povedel. Po dosojeni enajstmetrovki je žogo na belo točko postavil Bruno Fernandes, toda vratar Lorenzo Torriani je njegov poskus ubranil. Angleži so do drugega vodstva vendarle prišli kmalu po začetku drugega polčasa, ko je nzadel Patrick Dorgu.

Sledil je odgovor Milana. Že v 57. minuti je za 2:2 zadel Ebrima Cisse, pri zadetku pa je znova sodeloval Ramos. Portugalec je nato v 68. minuti preobrat dokončal še sam. Po predložku Chukwuezeja je z glavo dosegel svoj prvi, za zdaj še neuradni zadetek v dresu italijanskega velikana.

Le tri minute pozneje je Ramos sodeloval še pri četrtem zadetku Milana. Z lepo podajo je v prostor poslal Rubena Loftus-Cheeka, Anglež pa je pobegnil obrambi nekdanjega kluba in postavil končnih 4:2. Ramos je tako svoj prvi nastop v začetni enajsterici Milana končal z zadetkom in dvema asistencama.