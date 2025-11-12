  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Adam Delius: Federico Bessone bo z Olimpijo osvajal lovorike

    Prvi mož slovenskih nogometnih prvakov je na klubski spletni strani komentiral dosedanji del sezone in tudi druge pereče teme, ki so zaznamovale prvi del sezone
    Olimpijin predsednik Adam Delius je spoznal, da je nogomet lahko zelo krut. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Olimpijin predsednik Adam Delius je spoznal, da je nogomet lahko zelo krut. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Š. R.
    12. 11. 2025 | 13:00
    12. 11. 2025 | 13:06
    7:53
    A+A-

    Reprezentančni premor je zadnji pred zaključnim delom prvega dela ligaške sezone, ki bo za zeleno-bele zelo razburljiv: naslednji teden, 23. t. m., bo v Ljudskem vrtu drugi veliki derbi, 4. decembra bodo v Stožicah v osmini finala pokalnega tekmovanja gostovali vodilni v 1. SNL in branilci pokalne lovorike Celjani. Svoj pogled na aktualne razerem je za klubsko spletno stran predstavil  predsednik Adam Delius.

    O Federicu Bessoneju

    »iZ njegovim delom smo zelo zadovoljni. Gospod Bessone je v težkem obdobju prevzel odgovornost. Je trener, ki je takoj vnesel energijo v ekipo z namenom, da ponovno zgradi samozavest igralcev. Gre za trenerja, ki zagovarja sodoben nogomet in ima jasno vizijo. Prepričani smo, da bo gospod Bessone tisti, ki bo z Olimpijo osvajal lovorike.«

    O ciljih in ambicijah do konca prvenstva

    »V sezono 2025/26 smo vstopili z veliko evforijo. Verjeli smo, da smo sestavili eno najboljših ekip v zgodovini Olimpije. Cilj je bil ubraniti naslov državnega prvaka in narediti korak naprej v evropskih tekmovanjih UEFA. Realnost pa je pokazala, da je nogomet, kljub vsem prizadevanjem, lahko zelo krut. Ni čas, da iščemo razloge v poškodbah, trenerjih in tako naprej. Danes vemo, zakaj smo tam, kjer smo. Tako kot po vsaki nogometni tekmi, ko vsi strokovnjaki hitro najdejo razloge, zakaj je bila tekma dobljena ali izgubljena. Kot rečeno – po tekmi. A bistvo ostaja isto: v Olimpiji moraš zmagati. Tukaj imamo vsi v mislih in srcu samo zmago. Olimpija pomeni to: To smo mi, in mi zmagujemo! Dokler obstaja matematična možnost, bomo verjeli, da lahko postanemo prvaki. Olimpija nima in ne bo imela drugega cilja. Kdor dela za Olimpijo ali igra za Olimpijo, mora imeti samo eno misel: mi smo zmagovalci in mi zmagujemo.«

    Trener Federico Bessone ima jasno vizijo.FOTO: Sportida
    Trener Federico Bessone ima jasno vizijo.FOTO: Sportida

    O poletnem prestopnem roku

    »Naše nove okrepitve izpolnjujejo pričakovanja, ki smo jih imeli do njih. Proces prilagajanja na višjo raven igre je še vedno v teku. Na žalost so se nekateri igralci poškodovali ali pa so se poškodovani vrnili iz svojih reprezentanc, kar situacije ni olajšalo. Potrebna je bila potrpežljivost, in tako bo tudi v prihodnje. Zdaj je jasno, da je Veljko Jelenković vrhunski osrednji branilec. Tudi Jošt Urbančič se je, odkar nima več težav s poškodbami, razvil v ključnega igralca. Bil bi presenečen, če že dolgo ni na radarju gospoda selektorja Matjaža Keka. Trenutno je daleč najboljši bočni branilec slovenske lige. Dimitar Mitrovski je pozdravil svojo poškodbo in v zadnjih tekmah nakazal, česa je sposoben. Rad bi spomnil, da tudi Raul Florucz ob prihodu v Olimpijo ni bil v najboljši fizični pripravljenosti. Ko je začel napredovati, je sledila poškodba, a po enem letu se je znova dvignil in dobesedno eksplodiral. Takšen je nogomet – čas razreši težave, in tisti, ki trdo delajo, so na koncu za to nagrajeni. Vsi naši novi igralci imajo potencial, da postanejo naslednje velike zgodbe Olimpije.«

    O igralskih sprememba v drugem delu sezone?

    »Olimpija ima velik kader, ki je bil po številu igralcev sestavljen za igranje v evropskem ritmu. Po zgodnjem izpadu iz Evrope pa je jasno, da ga bomo morali nekoliko skrčiti. Igralci, ki jim pogodba poteče, in tisti, katerih pristop trenutno ni pravi, imajo le še nekaj časa, da se na treningih in tekmah dokažejo. Decembra bomo nekatere igralce in njihove zastopnike obvestili, da podaljšanja pogodb ne bo ter da so igralci na voljo za prestop. Vsi igralci imajo kakovost, da ostanejo in možnost, da si prislužijo novo pogodbo. Odvisno je samo od njih, ali se bodo dokazali za podaljšanje ali bodo iskali nov klub. Na vsako odločitev smo pripravljeni, januarja pa bomo sporočili, kdo svoje kariere ne bo nadaljeval v našem klubu.«

    O razmerah za trening v Stožicah

    »Šport Ljubljana je vložil veliko truda v izboljšanje pogojev za trening. Trening igrišče v Stožicah je v dobrem stanju, spomladi pa bomo s pomočjo boljših vremenskih razmer trenirali na še kakovostnejši površini. Žal pa je glavna zelenica v Stožicah preobremenjena, kar predstavlja resen problem. S tem se moramo enostavno sprijazniti, ne glede na to, kako težko je igrati na njej.«

    Najdražja okrepitev Dimitar Mitrovski po poškodbi kaže, česa vse je sposoben. FOTO: Sportida
    Najdražja okrepitev Dimitar Mitrovski po poškodbi kaže, česa vse je sposoben. FOTO: Sportida

    O mladinski šoli

    »Dobri rezultati, ki jih naša šola dosega, so posledica dela, s katerim smo začeli pred več kot tremi leti. Danes Olimpija kaže, kaj je mogoče doseči, če imaš načrt in vztrajno delaš po njem. Vsi zaposleni v šoli živijo svoje delo – to se vidi in čuti. Jasno je, da imamo nekaj velikih talentov. Ti igralci imajo že profesionalne pogodbe, nekatere med njimi pa je gospod Bessone že priključil članski ekipi. Še vedno nas čaka veliko izzivov, med drugim infrastrukturnih. Ti niso pozabljeni, ampak se jih bomo lotili šele, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji (predvsem glede zemljišča). Za zdaj kaže, da bi bila izvedba tovrstnega projekta možna najhitreje v enem ali dveh letih.«

    O poslovni rasti kluba

    »Olimpija je blagovna znamka – ogromen speči zmaj, ki se je prebudil. Delo naše marketinške ekipe se nenehno izboljšuje in dosega vedno širši doseg. Na prvi omenjeni dogodek se je odzvalo 250 podjetnikov. Naš cilj je bil podjetjem pokazati, da lahko stojijo ob svojem klubu, tako kot številni navijači. Verjamemo, da lahko Olimpija postane še večji klub le, če podjetniki iz Ljubljane stojijo ob njem in če obstaja močna povezanost v naši skupnosti. Pri Olimpiji še nikoli ni bilo dogodka, kjer bi gostje ostali do polnoči, se zabavali in razpravljali. Poleg presenečenj in bogatega programa je večer dopolnil naš glavni trener, ki je po tekmi pozdravil goste in odgovoril na številna vprašanja. Čudovit dogodek, po katerem so gostje odšli domov z mislijo: 'Moj klub je zmagal'.«

    O velikem derbiju

    »Večni derbi je in ostaja tekma vseh tekem v Sloveniji. Maribor je statistično favorit, kar kaže tudi ligaška lestvica, a derbi piše svojo zgodbo. Številni navijači iz Ljubljane bodo prišli na tekmo, da podprejo svojo ekipo. Green Dragonsi bodo prisotni v velikem številu in spremljali moštvo kot dvanajsti igralec. Olimpija zagotovo ne odhaja v Maribor z namenom, da bi izgubila – prihajamo po tri točke. To je naš cilj!«

     

       

     

          Standings provided by Sofascore

       

     

