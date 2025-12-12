  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Adam Delius: Govoriti o denarju je enostavno, a jaz govorim o svojem

    Predsednik NK Olimpija je potegnil črto čez prvi del nogometne sezone, ki je prinesla več slabe volje kot dobre.
    Adam Delius je vstopil v peto sezono vodenja NK Olimpija. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Adam Delius je vstopil v peto sezono vodenja NK Olimpija. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Gorazd Nejedly
    12. 12. 2025 | 18:30
    12. 12. 2025 | 18:36
    13:20
    A+A-

    Za še vedno državnim nogometnim prvakom Olimpijo je razburljiv prvi del sezone. Zaznamovali so ga neuspehi in menjavanje trenerjev. Začelo se je slabo in tako tudi končalo, edini preblisk pa je bila uvrstitev med osem najboljših v pokalnem tekmovanju z izločitvijo velikega tekmeca Celja. Trpel je tudi predsednik Adam Delius. Nemški poslovnež že od oktobra leta 2021 krmari zeleno-belo barko.

    »Kaj je prava pot in kaj delamo narobe? Delamo veliko, srčno in smo še vedno na začetku. Tolažim se, da se vseskozi učimo. Naredili smo veliko napak, a tudi dobrih odločitev. Je bila športna napaka, da smo prodali Marcela Ratnika, Raula Florucza, Petra Agbo, prej Timija Maxa Elšnika, Svita Sešlarja? Ne, ker vsi igralci želijo iti po tej poti. Olimpija je naredila igralce in trenerja (Albert Riera in Victor Sanchez, op. p.) z dodano vrednostjo. Vsi jo imajo in so visoko postavili letvico. Ali naj jih prodamo poceni ali za realno vrednost, oni so pokazali, da imajo dodano vrednost, kar pomeni, da Olimpija ima kakovost,« med drugim pravi Delius.

    Več iz teme

    Adam DeliusOlimpijapogovorIgor BarišićGoran BoromisaNK OlimpijaintervjuPrva liga TelemachNZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

