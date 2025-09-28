Adžun Ilidžali ve, kje najti vijoličnega Alberta Riero

V nadaljevanju preberite:

»Razlika med obema kluboma je ogromna,« je potolčenim Mariborčanom po 121. štajerskem derbiju natočil čistega vina trener Celjanov Albert Riera. Španec je le zasolil rane vijoličnim in jim povedal, kar vsi že vedo, a je z najbolj preprostimi besedami opisal trenutno razmerje sil na slovenski nogometni fronti. Na njej po desetih tekmah v niti najbolj prirejenem scenariju ni poglavja o tem, kako in kdo lahko ustavi Celjane.

»Če želite kaj doseči, morate tvegati. Tako je v življenju in tako je tudi v nogometu,« je »genij« z Majorke, ki je Mariborčane premagal že desetič v 13 tekmah, jasno sporočil vsem tekmecem, kako se »streže stvari«. Sporočilo je še najbolj jasno prav za potolčene Mariborčane, ki se soočajo z največjo krizo v tem desetletju. Čeprav, in kot je poudaril dežurni gasilec na trenerskem stolčku Radovan Karanović, Maribor ni bil brez možnosti, da bi neenakovreden derbi spremenil v rezultatsko bolj razburljivega.