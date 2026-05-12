Adžunu Ilidžaliju se nasmiha jackpot vreden najmanj 140 milijonov evrov

Hull, moštvo turškega vlagatelja pri Mariboru, je v kvalifikacijah za uvrstitev v premier league izločilo Millwall. Finale bo 23. maja na Wembleyju.
Trener Hulla in nekdanji Maribora Sergej Jakirović je le še tekmo oddaljen od raja. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Trener Hulla in nekdanji Maribora Sergej Jakirović je le še tekmo oddaljen od raja. FOTO: Scott Heppell/Reuters
G. N.
12. 5. 2026 | 07:50
Vse ali nič mariborskega vlagatelja Adžuna Ilidžalija v Angliji kaže obrise velikega podviga. V prvem kolu kvalifikacij za uvrstitev v premier league je njegov klub Hull po domačem neodločenem izidu (0:0) s prepričljivo zmago z 2:0 na gostovanju v Londonu pri Millwallu naredil prvi korak proti raju – premier league. Uvrstil se je v finale, v katerem se bo pomeril z današnjim zmagovalcem dvoboja Middlesbrough – Southampton (0:0).

Hull, ki se je kot zadnji, šesti po ligaškem delu »championshipa« uvrstil v kvalifikacije, v tej sezoni vodi stari znanec Maribora Hrvat Sergej Jakirović. V Ljudskem vrtu leta 2020 49-letni Hercegovec iz Mostarja ni dočakal jeseni po nesrečnemu porazu proti irskemu Colerainu v kvalifikacijah za evropsko ligo. Nekdanji igralec Korotana je imel srečno roko, gola sta zabila rezervista Mohamed Belloumi in Joe Gelhardt.

Finalna tekma za uvrstitev v PL velja za najvrednejšo tekmo na svetu, saj bo zmagovalcu takoj navrgla 140 milijonov evrov, z drugimi zaslužki pa preboj v najbogatejšo ligo na svetu lahko navrže tudi do 200 milijonov evrov. Finalna tekma bo v soboto, 23. maja na Wembleyju. 

Več iz teme

Mariborkvalifikacije za premier leagueAdžun IlidžaliSergej JakirovićHull

